Eren Erdem'den Diyanet'e Alevi çağrısı

İslam’da “güncelleme“ ile başlayan tartışmalara, “Camiler hem Sünni hem de Alevinin ibadet yeridir” açıklaması ile katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yanıt, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’den geldi. Eren Erdem, Sayın Erbaş Alevileri “bir pozisyona sokma noktasından vazgeçerek, tanıma noktasında bir tutum izlemelidir” dedi.



Eren Erdem yaptığı yazılı açıklama: Cem Evlerinin Statüsü tartışmaları; Sayın Erbaş’ın yürüttüğü popülist dili ve adalet ihtiva etmeyen inkarcı tutumu hak etmemektedir. Yapılması gereken, Cem Evlerinin derhal İbadethane statüsüne kavuşacak düzenlemeleri hayata geçirmektir. Sayın Erbaş bu konuda adım atarsa samimiyetini Alevi Vatandaşlara göstermiş olacak ve uzun zamandır süren bu tartışma da sona erecektir. İfadelerini kullandı.



Eren Erdem’in yazılı açıklaması şöyle;



DİYANET ALEVİLERİ TANIMLAMASIN, TANISIN



Sayın Ali Erbaş ; Alevi ibadeti olan Cem; bağlama ve deyişler eşliğinde yapılır. 12 hizmet görülür, halka şeklinde kadın ve erkekler birlikte oturmak suretiyle mersiyeler okunur ve semah dönülür. Semah dönen canlar, Dede postnişi önünde dara durur, rızalık alır ve lokmasını bölüşür. Tüm bu uygulamalar Cem erkânı içinde bir ibadet bilinci ile yapılır.



Aynı şekilde Mescitlerimizde de ibadet bilinci ile namazın şartları yerine getirilir. Necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble gibi şartlar üzerinden günün 5 vaktinde inananlar ; kıyam, rükû, secde ve kunut eda etmek suretiyle namaz kılarlar. Bu ibadetler uygulanırken önemli hususlarda Vaizler vaaz eder ve insanlar ibadetlerini yapmış olurlar . Buda Cami yada Mescit erkanıdır.

Dolayısı ile bir hakk’a tevessül şekli olan namaz nasıl bir ibadet biçimi ise Cem ibadeti de Alevi vatandaşlarımızın Hakk’a tevessül etme metodu ve yöntemidir.

Bu anlamda Sayın Erbaş’a tavsiyem, Alevi vatandaşların vergileri ile müesses hale gelen Diyanet’in , Alevileri bir “pozisyona” sokma noktasından vazgeçerek ,tanıma noktasında bir tutum izlemesidir.

Unutmamak gerekir ki, Dervişler ve büyük alimler, Hakk’a ve hakikate giden yolların çok çeşitliliğinden dem vururlar.



POPÜLİST POLEMİKLER ZARAR VERİYOR



Aleviler de Hakk’a ve hakikate giden bu yolculuk esnasında kendi yöntem ve usullerine göre hareket etmektedirler. Bu usulleri benimsemeyen herkesin , bunu bir zenginlik addederek tartışmaya son verip derhal Cem evlerinin resmi ibadethane sayılması hususunda adım atmaları gerekir. Milyonlarca İnsanın ibadethane dediği yere Devletin, İbadethane dememesi, bunun yerine farklı popülist polemikler geliştirmesi, bu milyonların devlete olan güven ve teveccühüne zarar vermektedir.



EŞİT YURTTAŞLIK ALEVİLERİN HAKKIDIR



Sistematik biçimde hakaret ve iftiraya maruz bırakılan vergi ödedikleri devlet tarafından ibadethaneleri kabul görmeyen Alevi toplumunun, göstermiş olduğu yüksek sağduyusu sayesinde yaşanan kriz toplumsal bir yarılmaya yol açmamıştır. Gösterilen bu sağduyu en başta eşit yurttaşlık talebinin karşılanmasını fazlası ile hak etmektedir.



Cem Evlerinin Statüsü tartışmaları; Sayın Erbaş’ın yürüttüğü popülist dili ve adalet ihtiva etmeyen inkarcı tutumu hak etmemektedir. Yapılması gereken, Cem Evlerinin derhal İbadethane statüsüne kavuşacak düzenlemeleri hayata geçirmektir. Sayın Erbaş bu konuda adım atarsa samimiyetini Alevi Vatandaşlara göstermiş olacak ve uzun zamandır süren bu tartışma da sona erecektir.