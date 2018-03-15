Saray Sözcüsü'nden Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin tamamen sağlandığını duyurdu. Kalın ayrıca Münbiç konusunda da "Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. (Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

ABD İLE MÜNBİC GÖRÜŞMESİ

Kalın Münbiç konusunda da "Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde. Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.

Kalın, Türk istihbaratının, terör örgütü Nusra Cephesi üyelerini Doğu Guta'dan çıkartmak için çalışma yürüttüğünü belirtti.