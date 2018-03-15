CHP'li Tekin: Türkiye’nin gerçek gündemi tapu ve icra dairelerindedir

Kemal Atakan Emral / YURT - Tekin Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek “Türkiye’nin gerçek gündemini görmek istiyorsanız tapu ve icra dairelerini ziyaret edin” dedi.

Tekin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Bugün Türkiye’nin her yerinde, icra dairelerinde vatandaşların ocağı söndü. Ortalama yurttaşlarımızın %60-65’i faizcilerin, tefecilerin ve bankacıların kıskacında. Fakat ekranlar ne yazık ki Türkiye’nin bu gerçek gündemi konuşmuyor. Vatandaşlar ekranı açtıklarında bunu göreceklerdir. Türkiye’nin gerçek gündemini görmek istiyorsanız tapu ve icra dairelerini ziyaret edin. Türkiye gerçekten çok zor bir dönem geçiriyor. Bizim buraya gelişamacımız bugün önlem alabilmek. Bugün önlem alamazsak çok geç olur. Ben iki yıl öncede buraya gelmiştim, şuan ki manzara 2 yıl önceye göre %200 artmış durumda. Bu faiz kıskaçları, tefeciler, vatandaşı bitirmiş durumda. Bu ülkenin en büyük faiz lobisi bu ülkeyi yönetenlerdir.

YASALAR GARİBAN ÇOCUĞA İŞLER

Biliyorsunuz hayatımıza baklavacı çocuk olarak giren ve sadece baklava aldığı çok yüksek ceza alan bir çocuğumuz var. Benzer olaylar Türkiye coğrafyasında istinasız her gün devam ediyor. Eskişehir’de cami önünde yardım kutusundan,iki tane çocuk, 4 lira aldığı için 1 yıl ceza alıyor. Bu ülkedesiyasetçi olarak her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu yapabilirsiniz,yasalar size işlemez. Yasalar sadece baklavacı, gariban çocuğa işler. İşte yeni Türkiye manzarası böyle dramatik şeylerle dolu”.

“ANAHTAR TESLİM YASASI”

Gece yarısı meclisten geçirilen ittifak yasası hakkında konuşan Tekin “İttifaklar yapılabilir. Bu ittifak yasası değil. Bu yasa anahtar teslim yasa. Yani seçmen bana oy vermese de vermiş gibi kabul ederim yasadır. Bu yasayla seçime gitmenin koşullarının çok zor olacağını söylemek isterim. Bu devranda geçecektir merak etmeyin” dedi.

“İNSANLAR BANKALARA BORÇLU”

Ankara Adliyesi Mezat Salonu’nda çalışan ve insanların büyük bir kısmının haciz mağduru olduğunu belirten bir vatandaş “Burada devamlı icralar yükseliyor. Günde 50-60 araç gidip geliyor. Vatandaş birbirine borçlanıyor. Bugün bankaların alacaklarına karşılık aldığı birçok gayrimenkul,araç var. Kendileri alıp kendileri satıyorlar. Türkiye’de şuan 100 insanın 98’i birbirine borçlu. Hep bankalara borçlu. Bankalar kendi paralarını kurtarmak için açık artırmalara girip gayrimenkulleri, araçları satın alıyorlar. Önceden Maltepe, Kızılay, Sıhhiye mevkilerinde boş dükkan bulamazdık artık her yer boş dükkan ile dolu. Esnaf borç içinde kepenk kapatıyor” sözlerine yer verdi.