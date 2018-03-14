AKP, İzmir'de 6 ilçeye başkan atadı

İzmir AKP'de alınan 15 ilçe yönetiminin değişim kararı doğrultusunda genel merkez tarafaından 6 ilçenin başkanı belirlendi.
Yoklamalarda aday gösterilen başkan adayları genel merkeze çağrılarak değerlendirme yapıldı. Yapılan mülakat sonrasında yola devam edilecek isimler ilan edildi.
Foça İlçe Başkanlığına İrfan Çalışkan, Aliağa İlçe Başkanlığına Kazım Sayın, Bornova İlçe Başkanlığına Cevdet Çayır, Çiğli İlçe Başkanlığına Mesut Demirkaya, Dikili İlçe Başkanlığına Zeynep Güreler, Karşıyaka İlçe Başkanlığına İsmail Çiftçioğlu atandı.