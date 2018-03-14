CHP'li Pekşen TÜBİTAK'taki yolsuzluğu böyle belgeledi

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş.’de yolsuzluklar yaşandığını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP ile birlikte soygun düzeninin devletin her kurumunda olduğunu belirten Haluk Pekşen, “Artık yolsuzluk yapılmayan kurum neredeyse yok gibi. Hangi kuruma el atsak yolsuzluk fışkırıyor. Hangi kurumu tutsak yandaşa peşkeş fışkırıyor. Vatandaşın vergileriyle oluşan kaynaklar yağmalanıyor. ‘Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz’ diye vatandaştan oy isteyen, iktidara gelen AKP ile birlikte yolsuzluk ve yağma inanılmaz boyutlara ulaştı” ifadelerini kullandı.

AKP’nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla yani 3Y ile mücadele edeceğini söyleyerek iktidara geldiğini hatırlatan Pekşen şöyle devam etti: “AKP’ye bakıyoruz 3Y ile mücadele etmeyi bırakın bir kenara yerine yeni bir 3Y ortaya çıkardı. Türkiye Yandaş, Yağma ve Yolsuzluk cenneti oldu. Daha önce birçok yolsuzluk konusunu gündeme getirmiştik. Yandaşın, yolsuzluğunun ve yağmasının son örneği TÜBİTAK’a bağlı Marmara Teknokent A.Ş.’dir.”

Pekşen Marmara Teknokent A.Ş. ile ilgili Sayıştay raporunda yer alan yolsuzlukları şöyle açıkladı;

“YANDAŞ MÜDÜRE YÜKSEK MAAŞ

Teknokent Genel Müdürü’nün yıllık maaşı 384 bin 994 lira 33 kuruş. Yani aylık 32 bin 82 lira 86 kuruş yapıyor. Asgari ücretin 1603 lira 12 kuruş olduğu, insanların açlık ve sefalet içinde yaşadığı bir ülkede yandaş Genel Müdür’ün aldığı maaşa bakar mısınız? 20 asgari ücret tutarında ücret alıyor.

BELGESİZ HARCAMA YAPILMIŞ

Sayıştay raporuna baktığımızda görüyoruz ki bu kadar yüksek maaş alan Genel Müdür’e kurum tarafından verilen kredi kartından herhangi bir belge ibraz edilemeden 23 bin 653 lira harcama yapılmış. Hem bu kadar yüksek maaş alacaksın hem de devletin kredi kartından nereye ve ne için harcadığını belgelemeden 23 bin 653 lira harcama yapacaksın ve kimse sana hesap sormayacak.

YANDAŞ FİRMAYA BÜYÜK KIYAK YAPILMIŞ

Marmara Teknokent A.Ş. yandaş bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre serbest bölge alanında bu firmanın yaptığı bürüt satışlarının KDV hariç yüzde 7’si gelir payı olarak Marmara Teknokent A.Ş.’ye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak Sayıştay raporuna göre ödenmesi gereken tutar 779 bin 625 lira olması gerekirken, Teknokent A.Ş bu yandaş firmaya bu tutarın yaklaşık yarısı tutarında KDV hariç 378 bin 136 lira 60 kuruş gelir faturası kestiği görülmektedir.

Diğer yandan aynı firma ile imzalanan kira sözleşmesi sonucunda 2015 yılı için 4 bin 880 dolar ve 2016 yılı için 118 bin 747 dolar 20 cent dolar olmak üzere toplam 123 bin 627 dolar 22 cent dolar kira gelirinin alınmadığı görülmektedir. Bu kira bedeli alınmadığı gibi dahası bu para alınmış gibi Ekonomi Bakanlığı’na Fon Payı ödenmiştir. Hem yandaştan kira almamışlar hem de almış gibi fon payını ödemişler. Peki bu fon payını nerden ödemişler tabi ki vatandaşlardan toplanan vergilerle ayrılan ödenekten ödediler.

Yapılan yolsuzluk bu kadar mı? Tabi ki hayır. Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına göre kiralanan alan 1068 M2 olduğu belirtilmesine rağmen kira sözleşmesinde bu alan 692 M2 olduğu görülmektedir.”