Erciş Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden CHP: Bu işten vazgeçin

CHP heyeti özelleştirmelere karşı Van Erciş Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrika önünde açıklama yapan CHP PM üyesi Pınar Uzun, "Halkımızın geleceğini ve refahını gözeterek değil; yalnızca şahsi çıkarlarını ve ranta, yağmaya dayalı düzenin devamını gözetenlere karşı gelmek boynumuzun borcudur." dedi.



'Yerli ve milli' şeker fabrikalarımıza göz diktiler'

İktidarın Türkiye ekonomisini açmaza sürüklediğini söyleyen Uzun, "Yıllardır süregelen ekonomik darboğazı gizlemek ve gölgelemek üzere 'yerli ve milli' şeker fabrikalarımıza göz dikmişlerdir" diye konuştu. Uzun'un konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkımızın geleceğini ve refahını gözeterek değil; yalnızca şahsi çıkarlarını ve ranta, yağmaya dayalı düzenin devamını gözetenlere karşı gelmek boynumuzun borcudur.

Asırlık, yarım asırlık 'beyaz devrimimiz' olan şeker fabrikalarımızı Amerikan şirketlerine peşkeş çekmek isteyenlere karşı gelmek boynumuzun borcudur.

Emekçilerimizin, binlerce şeker işçisinin aşına, işine, tüten ocağına göz dikenlere karşı gelmek boynumuzun borcudur.

AKP iktidarı kendince güzelleme yapıyor. Şeker fabrikalarımızı özelleştireceklerini söylüyorlar. Bunun adı özelleştirme değil! Bunun adı, binlerce emekçimizin alın terini peşkeş çekmektir!

Geriye dönüp bakalım değerli Van halkımız. Bugüne kadar, Tekel'i, Et ve Balık Kurumunu, İplik Fabrikalarını, Ayakkabı Fabrikalarını ve daha nicelerini özelleştirme adı altında sattıklarında, hangisi üretime devam etti. Özelleştirilen hangi kurumumuzda, işçiler, emekçiler, çalışanlar mağdur edilmedi. Bir tane örnek göstermesi mümkün mü? Özelleştirip AVM dikmedikleri bir yer gösterin. Özelleştirip yok pahasına elimizden çıkmayan tek bir fabrika tek bir kurum gösterin.

Diyorlar ki, şeker fabrikaları memleketin ekonomisine yüktür. Yalan! Yerli üretimin olduğu alanda zarar olmaz, yük olmaz. Zarar ediyoruz dedikleri 30 milyon, Milyarlarca dolara mal olan Ak Saray'ın bir aylık sabit giderinin yarısına eşit. Yetkililere sesleniyoruz, Alpullu'dan, Erzincan'dan, Erzurum'dan, Kars'tan, Ağrı'dan sesleniyoruz, Van'dan sesleniyoruz! Memleketin ekonomisine yük arayacaksanız, dönün sarayın giderlerine bakın! Dönün, yap-işlet-devret diye diye hazinenin belini büktüğünüz Osmangazi Köprüsüne bakın. Bu işten vazgeçin.

Şeker fabrikalarımız, genç Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biridir. Bu fabrikalar vatandır! Bu fabrikalar, emekçi halkımızın, köylülerimizin, çiftçilerimizin umududur! Şeker fabrikaları halkındır, şeker fabrikaları vatandır, vatan satılmaz! Sattırmayacağız"