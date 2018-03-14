CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un bazı ilçelerinde yaşanan uzun süreli su kesintilerinden dolayı İBB’ye tepki gösterdi. Su kesintilerinin 1 milyon kişiyi mağdur ettiğini belirten Kaftancıoğlu, “İstanbul gibi bir metropolde 30 saati aşan su kesintisi yaşanması kabul edilemez. İstanbul’u yönetenler halkın şikâyetlerine kulaklarını tıkamış durumda. İlk seçimde bu beceriksizliğe son vereceğiz” dedi.



İstanbul’un Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Eyüp Sultan ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan su kesintisi hala birçok mahallede devam ediyor. Su kesintilerine sosyal medya platformlarından da tepki yağıyor. İstanbulluları çileden çıkaran su kesintilerine CHP’li Canan Kaftancıoğlu da sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İSKİ’nin 30 saat süreceğini açıkladığı su kesintilerinden dolayı tam 1 milyon kişi mağdur. İstanbul’da son aylarda su kesintileri çok sık yaşanıyor. Mevcut yağmacı anlayışın iktidarda kaldığı süre uzadıkça İstanbul’un sorunları da her geçen gün artıyor. İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımız kesintilerin sık yaşanması ve uzun sürmesi nedeniyle günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Dünden beri 1 milyon yurttaşımızın mağdur olmasına sebep olan su kesintisiyle ilgili İBB Başkanı Sayın Mevlüt Uysal bir açıklama dahi yapmadı.

Çünkü İstanbul’u yönetenler halkın şikâyetlerine kulaklarını tıkamış durumda. Hiç düşünmediklerini bilmekle beraber yine de sormak isteriz: Bu kesintilerin günlük hayatı aksatmaması için hangi önlemler alındı? İBB’nin İstanbul'da her geçen gün artan nüfusa karşı geliştirdiği bir su politikası var mı? İstanbul’u kaybedeceklerini bildikleri için kentin sorunlarından, halkın gerçeklerinden tamamen koptular. İstanbul gibi bir metropolde 30 saati aşan su kesintisi yaşanması kabul edilemez. İlk seçimde bu beceriksizliğe son vereceğiz.”