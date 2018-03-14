17-25 Aralık'ın sembol ismi Zafer Çağlayan geri dönüyor

VELİ TOPRAK - SÖZCÜ - 17-25 Aralık sürecinden görevinden istifa etmek zorunda kalan ve İranlı iş adamı Rıza Zarrab ile ilişkileri de ortaya çıkan eski bakan Zafer Çağlayan, aktif siyasete döndü. Mersin’den büyük kongre delegesi olan Çağlayan, Eylül ayında Ankara’da yapılacak AKP kongresinde, Genel başkan adayı Erdoğan için oy kullanacak.

Çağlayan hafta sonu yapılan AKP Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde 19 kişilik büyük kongre delege listesinde yer aldı. Çağlayan ile birlikte eski bakan Kürşat Tüzmen de delege seçildi. Çağlayan için AKP'li sosyal medya hesaplarından, “Zafer İnanlarındır, ABD kurduğu kumpası başaramadı. Geliyor vatan sevdalısı bakanımız. Hedef 2019” paylaşımları yapıldı.

MERSİN'DEN DELEGE

Hafta sonu yapılan AKP Mersin 6.Olağan İl Kongresi'ne sürpriz bir isim katıldı. Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, kongre salonuna geldi ve protokolde oturdu. İl Başkanı seçilen Cesim Ercik, 19 kişilik büyük kongre delege listesinde Zafer Çağlayan ve Kürşat Tüzmen'e de yer verdi. İki eski bakan da Eylül ayında yapılması planlanan Büyük Kongre'de genel başkan seçiminde kullanacak.

Çağlayan'ın yakın çevresi sosyal medya üzerinden eski bakanının dönüşünü sevinçle paylaştı. Çağlayan'ın kongre fotoğraflarının kullanıldığı paylaşımda, “Zafer İnanlarındır, ABD kurduğu kumpası başaramadı. Geliyor vatan sevdalısı bakanımız. Hedef 2019, Mersin'in Zaferi, Türkiye'nin gururu, Hep Birlikte Zafere Ulaşacağız” ifadelerine yer verildi.