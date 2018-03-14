14 Mart 2018 17:13

CHP'nin kedisi 'Şero' korkuttu

CHP'nin kedisi 'Şero' korkuttu
CHP’nin kedisi 'Şero' geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi edildi.
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ANKARA, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi.

CHP Genel Merkezi'nde yaşayan 'Şero', geçen hafta hastalanınca Çankaya Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. 14 yaşındaki 'Şero’nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit eden veteriner, gerekli tedavileri uyguladı.

Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen 'Şero', yine Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yaşam alanı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yetkililere teslim edildi.

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