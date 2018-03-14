Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı şehidi için başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehidimize Allah’tan rahmet, Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.