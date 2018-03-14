14 Mart 2018 16:59

Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı şehidi için başsağlığı telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı şehidi için başsağlığı telefonu
CHP Genel Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç'a başsağlığı telefonu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şehidimize Allah’tan rahmet, Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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