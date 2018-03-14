Selina Doğan'dan Bakan Kaya'ya 'ensest' çağrısı

İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın en sık görülen cinsel istismar vakalarından olan ensest ilişkinin önlenmesi için TBMM'de konuştu.

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, cinsel istismarlar arasında en sık görülen ensest vakalarının önlenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya “farkındalık” yaratılması çağrısında bulundu.

Doğan, TBMM’de yaptı konuşmada, yazar Büşra Sanay’ın ensest gerçeğini anlattığı kitabı “Kardeşini Doğurmak”ın imza gününün alışveriş merkezleri tarafından yasaklanmasını gündeme getirdi.

Kitabı yasaklamakla, sorunu görmezden gelmekle Türkiye’deki ensest gerçeğinin yok olmadığını belirten Doğan, "Aksine bu tutum aile içi cinsel istismarda bulunanlara destek sunmak anlamına geliyor" dedi.

Doğan, uzmanlar tarafından ensestin en sık görülen cinsel istismar vakaları olarak adlandırıldığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Ensest, diğer cinsel istismarlardan daha büyük psikolojik yıkımlara ve travmalara neden olmakta. Ortaya çıkması diğerlerine göre daha zor olan bu istismar vakalarının üzerine gitmek ve toplum olarak bu sorunla yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmek için de öncelikle farkındalık yaratmak gerek.

Bugünlerde çözüm getirileceği vaat edilen ve Hükümet bünyesinde komisyon kurulan cinsel istismar vakalarıyla ilgili farkındalık yaratmak da bizzat idarenin görevidir.

Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmak üzere ilgilileri ensest konusunda sorumluluk olmaya davet ediyorum.”​