'AKP ve kuyruğundaki MHP için yolun sonu göründü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve her şeye rağmen seçim güvenliğini sağlayacaktır. Bütün bu hilelere karşı çıkan siyasi partilerle beraber, sivil toplum örgütleriyle, halkla beraber milletin iradesini çaldırmayacağız, sandıklara sel gibi akacağız, sandıkları koruyacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Tezcan, terörle mücadelede şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Tezcan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hekimlerin zor koşullar altında görevlerini yapmaya çalıştığını belirten Tezcan, sağlık alanında yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu savundu.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, TBMM'de el çabukluğu ile milletten kaçırılarak geçirildiğini iddia eden Tezcan, söz konusu kanunu, "ittifak ve seçim hileleri yasası" olarak niteledi.

Tezcan, "Bu yasa, milli iradenin gasp edilmesi yasasıdır. Gidici olan iktidarlar seçim kanunlarıyla oynamaya başlarlar. AKP için artık yolun sonu görünmüştür. Onun kuyruğuna takıp kendisi için bir ikbal bekleyen MHP için de yolun sonu görünmüştür." görüşünü paylaştı.

Türk siyasetinin en önemli sorununun yüzde 10 seçim barajı olduğunu değerlendiren Tezcan, Türk siyasetinin önünün açılması için barajın kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanının bile en azından parlamentoya girebilmesi gerektiğinin altını çizen Tezcan, ilkesel olarak ittifaka karşı olmadıklarına dikkati çekti.

Tezcan, "Hiç kimse ittifaka karşı değil ama bu ittifak partileri kimliksizleştirme üzerine kurulmuş bir sistemdir, bu nedenle karşı çıktık." dedi.

Bu yasanın seçim hilelerini meşrulaştırmayı ve mühürsüz seçimi yasal hale getirmeyi amaçladığını öne süren Tezcan, yasanın ayrıca "bir sopalı seçim hazırlığı" olduğunu, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda böyle bir seçim uygulamasını hak etmediğini belirtti.

Bülent Tezcan, şöyle devam etti:

"Şunun bilinmesinde yarar var, Türkiye bir güvenli seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet, önünden sandığı çalmaya çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve her şeye rağmen seçim güvenliğini sağlayacaktır. Bütün bu hilelere karşı çıkan siyasi partilerle beraber, sivil toplum örgütleriyle, halkla beraber milletin iradesini çaldırmayacağız, sandıklara sel gibi akacağız, sandıkları koruyacağız."

- Özelleştirme tartışmaları

Şeker fabrikalarıyla ilgili problemin hala devam ettiğini aktaran Tezcan, iktidarın bocaladığını ve özelleştirmeyi millete anlatamadığını bildirdi.

İktidarın halkı nişasta bazlı şekere mahkum etme peşinde olduğunu söyleyen Tezcan, "Bunlar Türkiye'nin, pancar üreticisinin hizmetinde değiller, bunlar uluslararası tekellerin, Cargill'in hizmetkarı, uluslararası tekellerin iştirakçisi, millet bunlardan en kısa sürede kurtulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu özelleştirmeyi engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Tezcan, CHP iktidarında, satılması durumunda bu şeker fabrikalarını yeniden alıp köylüye vereceklerini söyledi.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun duruşmasına değinen Tezcan, Berberoğlu'nun bir proje çerçevesinde özellikle rehin alındığını savundu. Tezcan, "Ama bu proje boşa çıkacak, bu düzen devam etmeyecek." diye konuştu.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Tezcan, Akın Atalay'ın da bir an önce serbest kalmasını istedi.

Tezcan, bir soru üzerine, "ittifak yasası" olarak bilinen kanunun, seçim güvenliğini ihlal eden kısımlarını Anayasa Mahkemesine götüreceklerini bildirdi.

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin "seçimleri boykot çağrısı" da sorulan Tezcan, CHP'de bir boykot çatlağı olmadığını, milletvekillerinin kendi fikirlerini beyan ettiklerini dile getirdi.

Tezcan, "CHP'nin seçimleri boykot kararı yoktur. CHP, Türkiye'yi bu deli gömleğinden sandıkla kurtaracaktır. Bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Kazanacağımız seçimleri niye boykot edelim?" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuyla ilgili sözlerine tepki gösteren Tezcan, şunları kaydetti:

"Bizim söylediğimiz çok açık. Seçim güvenliğini ortadan kaldırıyorsunuz diyoruz. Güvenli seçim getirseydiniz bizim de sesimiz çıkmasaydı. Sizin seçim güvenliğini yok etme çabanızdan rahatsız oluyoruz."