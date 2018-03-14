'AKP - MHP ittifakı Kürt düşmanlığı üzerinden ilerliyor'

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Eylem Tuncaelli, AKP-MHP ittifakının Kürt düşmanlığı üzerinden ilerlediğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yeşiller'den Tuncaelli, Ak Parti-MHP ittifakının Kürt oylarının almasının imkansız olduğunu söyledi.

"AKP-MHP İTTİFAKI KÜRT DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN YÜRÜYOR"

Tuncaelli açıklamasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi ulusalcı bir cephe. Halkların barışı, halkların bir arada yaşamı üzerinden değil, daha çok kutuplaşmayı artıran, bir Kürt düşmanlığı diye tanımlanabilecek hale gelen bir politika üzerinden yürüyor. O bölgede bu yapının oy alması çok zor, imkansız."