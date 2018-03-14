Eğitim-Sen'li öğretmenlerin ihracı Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen, Kahramanmaraş Nurhak’da öğretmensiz kalan çocukların durumunu Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

“Eğitim branş öğretmenleriyle değil, sözleşmeli öğretmenlerle sürdürülüyor”

Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına gönderdiği soru önergesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK’larla Eğitim-Sen’e üye yaklaşık 1500 kamu görevlisi ihraç edildiğini, bu ihraçlara karşı yapılan tüm hukuki itirazlar ise OHAL gerekçe gösterilerek görevsizlik gerekçesiyle incelenmediğini belirten TÜRKMEN, “Nurhak’da, mevcutta Eğitim-Sen’li 29 öğretmen ihraç edilmiş durumdadır. Şu anda Nurhak’da eğitim branş öğretmeni olmayan, sözleşmeli öğretmenlerle yürütülmekte ve bu durum öğrencilerin başarı durumunu olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

“Çocukların başarısı için ihraç edilen öğretmenler acilen görevlerine döndürülmeli”



Bu çocukların başarıya ulaşması için görevlerinden ihraç edilmiş olan 29 öğretmenin acilen görevlerine iade edilmesi gerektiğini kaydeden Elif Doğan TÜRKMEN, Başbakan’dan şu sorularına yanıt istedi.

-Son 5 yılda TEOG ve üniversite sınavlarında Kahramanmaraş ve Türkiye nezdinde başarı gösteren öğrencilerin bu yıl ilk yarıyıl başarıları ve 2016-2017 başarı durumları nedir?

-Bahsi geçen 29 öğretmenin göreve döndürülmesi için hükümet nezdinde yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Nelerdir?