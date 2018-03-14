Bozdağ: Din bir magazin konusu değildir

Dinin ne magazin ne de reytin için kullanılacak bir malzeme olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar" dedi.

Ankara Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" diye konuştu.

'DİN FAZLA TIK ALMA KONUSU HİÇ DEĞİLDİR'

"Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Din fazla tık alma, yarışa girme konusu hiç değildir. Din taraftar toplamak için, şöhret olmak için kullanılamaz ve haksızlığa, ahlaksızlığa kılıf bulmak için de kullanılamaz. Servet edinmek için de kullanılamaz ama maalesef şu anda sosyal medya hesaplarına baktığınızda pek çok şeyi oralarda da görüyoruz.

Biz 'İslam alimi' diye biliriz, öyle derler, 'tasavvuf ehli', 'gönül ehli', 'ilim irfan ehli' diye biliriz ama şimdi mezheplerle ilgili dernekler, vakıflar kurmaya gayret edenler var. Yapmayın, etmeyin, bu memleketin içerisine fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Bu ülkede ehlisünnetçilik yapan yok, bu ülkede başka mezhepçilik yapan da yok."