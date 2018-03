Usluer: Birleşince çok güzel oluyoruz!

Usluer 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği etkinliklerden edindiklerini aktardı.

KADINLAR HER ALANDA KUŞATILMIŞ DURUMDA

Usluer, 8 Mart haftasında Stuttgart’tan başlayarak ülke içinde de birçok ilde kadınlarla buluştu. Adıyaman, Afyon, Bolu, Trabzon dahil olmak üzere birçok yerde panellere ve çeşitli etkinliklere katılan Usluer, “ Ülkede en çok ihtiyacımız olan şey kadınlarımızın aydınlık düşünceler ışığında laik bir eğitim sisteminde yetişmelerini sağlamaktır” dedi. Usluer gerçekleştirdikleri kadın temalı söyleşilerden edindiklerini şöyle anlattı; “ Bu iki hafta boyunca çok sayıda kadın dostlarımızla kadın meselesi üzerinden iletişime geçtim. Türkiye’nin her yerinde ortaklaşan en temel sorunun kadınların her yerden kuşatılmış olması. Evde, sokakta, iş yerinde, markette… Hayatın her alanında baskı altında kadınlar. Kimi bölgelerde kadınların sokağa çıkmaya bile korktuğunu görüyoruz. Bu korku ortamını oluşturan iktidarın dili ve yönetim biçimidir. Tüm davranışları denetlenen ve bir biçimde cezalandırılan kadınların sabrı taşıyor. Haberlere yansıyanların dışında çok fazla kötü hikaye ile karşılaştım. Kadınların bu kadar tepkili olduğu başka bir zaman hatırlamıyorum Türkiye tarihinde. Bu sözünü ettiğim kuşatılmışlığı örgütlenerek yıkabileceğini bilen kadınlarımız güçlerinin de farkındalar. Birlikte olduklarında neler yapabildiklerini hep birlikte tecavüzcüyü aklayan yasayı geri çektirdiklerinde gördük!

"HABERLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEKLE ÜLKEYİ CEHENNEME ÇEVİRİLER"

Bizim geleceği gören, hakkaniyetli hâkimlere ve adil bir yargıya ihtiyacımıza var! Kadınlarımız bırakın geceyi gündüz vakti sokakta yürümeye korkar oldu. Bizlere yönelik saldırıların medyada görünmesinden bile rahatsız olan iktidarın bu konudaki argümanı da bu tür haberlerin saldırı vakalarını arttırması, çünkü haberler teşvik ediyormuş! Sizin yargınız güçlü olsun, adil olsun, verin cezasını bakın artıyor mu azalıyor mu bu vakalar! Haberlerin üstünü örterek, sumen altı ederek ülkeyi kadınlar içi cehenneme çevirmekten başka bir şey yapamazlar!

"BİZ BİRLEŞİNCE ÇOK GÜZEL OLUYORUZ!"

Kadın arkadaşlarımla geçirdiğim zamandan edindiğim en önemli şey de umuttu. Benim aşılamam gereken umudu onlar da bana verdiler. Böyle bir gücün varlığı beni kaygılarımdan uzaklaştırdı. Bir kere daha emin oldum ki bu memleketin kurtuluşu kadınların sayesinde olacak! Bizim temaslarımız sürecek ve karımızda duran örgütlü kötülüğün karşından biz de dayanışmayı ve güzelliği örgütleyeceğiz. Elimin uzandığı ve bana destek olan tüm kadınlara selam olsun! Biz birleşince çok güzel oluyoruz!