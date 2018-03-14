CHP'li Özdiş: Köylüler tehdit mi ediliyor?

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş Yumurtalık ilçesinin Küçük Yumurtalık mahallesinde Çukurova Üniversitesi tarafından yaklaşık 2000 dönüm arazilerinin işgal edildiğini, kamulaştırma paralarının da verilmediğini iddia eden köylülerin sesini TBMM gündemine taşıyarak Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kendilerini Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin kapısına zincirleyen Küçük Yumurtalık köyü sakinlerinin büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden CHP’li Özdiş “1980’li yıllarda bölgeye gelen Çukurova Üniversitesi yetkililerinin köylülerin arazilerini “sizi tarım konusunda yetiştireceğiz, balıkçılığı geliştireceğiz, çocuklarınızı işe alacağız” vaadiyle aldığı ancak paralarını ödemediği iddia edilmektedir.İddia edilen işlemler doğruysa büyük bir skandal söz konusu” diye belirtti.

KÖYLÜLER TEHDİT Mİ EDİLİYOR?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Olaya konu olan bölgede Çukurova Üniversitesi’nin kullandığı arazi toplamı nedir?

2- Söz konusu olay hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

3- Bu konuda BİMER’e yapılmış herhangi bir şikayet var mıdır? Varsa, nasıl değerlendirilmiştir?

4- Küçük Yumurtalık mahallesi sakinleri topraklarının işgal edildiğini, kendilerine herhangi bir ödemenin yapılmadığını ve hatta jandarma yoluyla tehdit edildiklerini iddia etmektedir. Vatandaşın mağduriyetini giderecek bir girişimde bulunacak mısınız?