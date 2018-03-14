CHP'li Tüm: İnsan zekasına hakaret!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posta yoluyla 23 milyon haneye mektup yollayacağı açıklamasına CHP’den çok sert tepki geldi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Mehmet Tüm, Dünya Ormancılık Günü’nde 23 milyon mektup yollamanın ‘ağaca, ormana, insan zekasına hakaret olduğunu’ ifade etti. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında yollanacak mektuplar için tonlarca ağacın kesileceğini vurgulayan CHP’li Tüm, Bakan Eroğlu’nun ‘dünya tarihinde orman kesen ilk Orman Bakanı olduğunu’ belirtti.

'Bir yanda 23 milyon kağıt, zarf, pul, broşür; öbür yanda Orman Bakanı'

23 milyon mektup için ne kadar masraf yapılacağını soran CHP’li Mehmet Tüm, şunları söyledi:

“Dünyanın en trajikomik ülkesinde yaşıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız, ormanları, toprağı, suyu, doğayı yok etmekle görevliymiş gibi var gücüyle çalışıyor. Hiç utanmadan ekranlara çıkıp sözümona ağaçlandırma seferberliği için 23 milyon haneye mektup, broşür ve tohum yollayacağını söylüyor. Bir yanda 23 milyon kâğıt, 23 milyon broşür, 23 milyon zarf, 23 milyon pul, öbür yanda ise elinde bir mektupla gülümseyerek muhabirlere poz veren Orman Bakanı. İşte AKP Türkiyesi’nin özeti budur.”

'Elektronik posta kullanmayı akıl etmeyen bir iktidar'

“Bu skandalın bir diğer boyutu da mektupların PTT kanalıyla ulaştırılacak olması. Bu mektuplar için PTT’ye ne kadar ücret verileceğini ve bu ücretlerin hangi kalemden karşılanacağını bilmiyoruz. Tüm dünyada e-devlet gelişiyorken, bizde elektronik posta kullanmayı akıl etmeyen bir iktidar var. AKP iktidarı bu rezillikleriyle tarihe geçecektir. İktidar olarak ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar bu saçma şovlara inanmayacak. Halkımız bunların ne kadar ‘ağaçsever’ olduğunu Gezi’den, 3. Köprü’den, 3. Havalimanı’ndan, yüzlerce rant ve talan projelerinden gayet iyi biliyor. Bu gereksiz israf, masraf ve ayrıca görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle ilgili mercilere başvurularımızı yapacağız.”

'23 milyon mektup için kaç ton ağaç kesilecektir?'

CHP’li Mehmet Tüm, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na önerge vererek şu soruları iletti:

23 milyon mektup, zarf, broşür ve pulun yazım, basım ve dolaşımı için ne kadar masraf yapılacaktır?

23 milyon mektup için kaç ton ağaç kesilecektir?

Mektup ve broşürler neden elektronik ortamda yollanmamaktadır?

Mektup yerine ağaçlandırma çalışması yapmak daha mantıklı değil midir?

PTT mektup başına ne kadar ücret alacaktır? Bu ücret hangi kalemden karşılanacaktır?

Halkın vergilerinin alternatif yollar varken bu şekilde israf edilmesinin gerekçesi nedir?