MHP'nin kongresine AKP'den üst düzey katılım

MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Hayati Yazıcı başkanlığında Naci Bostancı ile Mustafa Şentop'tan oluşan 3 kişilik heyet takip edeceği öğrenildi.

Kurultayda, AKP'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

EN ÜST DÜZEY KATILIM

MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AKP'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak.