Gürer: Kayıt dışı ile mücadele yeterli değil

Bakan Sarıeroğlu, kayıt dışı istihdam oranın yüzde 33.9 düzeyine gerilediğini söyledi.

AB ÜLKELERİNDE YÜZDE 5, TÜRKİYE’DE YÜZDE 34

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının en önemli problemlerinden biri olan kayıt dışı istihdam sorununu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde “Ekim 2017 tarihi itibari ile TÜİK tarafından açıklanan istihdam edilenlerin yüzde 34,5 gibi bir kesiminin sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan çalıştığı görülmektedir. Bu oranın AB ülkelerinde yüzde 5 oranında olması ülkemizde bu bağlamda sorunun büyüklüğünü göstermektedir. Bugüne kadar bu bağlamda sorularımıza yapılan denetimler ile yanıt verilmektedir. TÜİK kayıt dışı saptayabildiğine göre hükümet bu bağlamda neden kayıt dışını önleyememektedir?” diye sordu.

BAKAN SARIEROĞLU: YÜZDE 33.9’A DÜŞTÜ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğluise TÜİK verilerine göre; kayıt dışı istihdam oranın 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla bu oranın %33,9 düzeyine gerilediğini bildirdi.

ÇAPRAZ KONTROL

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında kurum ve kuruluşlarla işbirliği sonucunda elde edilen verilerin çapraz kontrolünün yapıldığını anlatan Bakan Sarıeroğlu, risk analizi sonucunda belirlenen bölge ve sektörlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini, yapılan denetimler sonucunda kayıt dışı çalıştığı tespit edilenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandığını belirtti.

REHBERLİK MODELİ

Bakan Sarıeroğlu, “Ayrıca, sosyal güvenlik reformu ile oluşturulan strateji kapsamında, rehberlik faaliyetlerini ön plana çıkaran yeni bir denetim anlayışı oluşturulmuş olup, denetimle görevli personel tarafından vatandaşların öneri ve talepleri dikkate alınmakta, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

GÜRER: “TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATI SORUNLARLA DOLU”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de çalışma hayatının sorunlarla dolu oluğunu belirterek, “Hükümetin Sendikasızlaştırma politikaları, çalışanların haklarını alamaması, çocuk işçiliği, mesai sorunları, taşeron uygulaması ve kadın işçilerin sorunlarının yanında en önemli problemlerden biri de kayıt dışı istihdamdır. Bakanlığın açıkladığı veriye göre günümüzde her 3 çalışandan birinin kayıt dışı olduğu görülmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde yüzde 5’ler seviyesinde olan bu olumsuz tablo, ülkemizde yüzde 34’e yakın bir orandadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, kayıt dışı ile mücadelede daha ciddi ve sorunun çözümüne yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Rehberlik modeli ile yapılacak çalışmanın, sorunun çözümüne yönelik olumlu sonuçlar doğurmasını umut etmek isteriz ama daha ciddi tedbirlerin alınması gerekliliği de açıktır” diye konuşu