CHP'li Tanal'dan o ilanı veren derneğe suç duyurusu

Tanal, “Şeker Fabrikalarının satışını meşrulaştırmak için sivil toplum kuruluşları seferber ediliyor. Hükümet Şeker fabrikalarının satışını meşru göstermek için kamuoyu yaratmaya çalışıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal,Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği hakkında kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suçduyurusunda bulundu. Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği, gazetelere ilanlar vererek nişasta bazlı şeker ile şeker pancarından üretilen şekerin eş değer olduğunu söylemiştir. Tanal, ilana ilişkin şunları söyledi:

“Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği, gazete ilanında ‘Mısırdan elde edilen şeker esas olarak glukoz ve früktozdan oluşmaktadır. Pancardan elde edilen şeker olan sakarozun yapı taşı da glukoz ve früktozdur. Her iki şekerde de yaklaşık olarak aynı oranda glukoz ve früktoz ihtiva eder’ şeklinde beyanda bulunuyor. Yani şeker pancarı şekeri ile nişasta bazlı şekeri bir tutuyor. Bu bilgi kamuoyunu yanıltıcı bir bilgidir. Kamuoyunu yanıltan bu tür bilgiler ile halkta nişasta bazlı şekerin zararlı olmadığı algısı yaratılmak isteniyor. Şeker fabrikalarının satışına meşruiyet kazandırmak için bu kamuoyu algısı sivil toplum kuruluşları eliyle yapılıyor. Siyaseten vatandaşın üzerinde algı kurmak için basını kötüye kullanan ve bunu bir yöntem haline getiren iktidar, şimdi de halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Mevzu çocuklarımızın geleceğidir, mevzu çocuklarımızın sağlığıdır. Mevzu gelecek yeni neslin obezite veya kanser tehdidiyle karşı karşıya kalmasıdır. Sırf Şeker Fabrikalarını satacaklar, kendilerine mali kaynak sağlayacaklar diye yalan gazete ilanlarıyla halkı yanıltmaları, iktidarın gözünün döndüğüne işarettir. Siyaseti ve ekonomik politikaları, ABD’ye ve batıya şirin görünmek için dizayn eden iktidar yönetim kabiliyetini yitirmiştir.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini teslim eden Tanal, kamunun sağlığını hiçe sayarak,Nişasta bazlı şekerin zararlı olmadığını iddia eden ilanın gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kamuoyunu aldatma amacı içerdiği için dernek hakkında soruşturmanın başlatılmasını talep etti.

Derneğin verdiği o ilan: