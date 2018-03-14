O MHP'li konuştu: Peki benim günahım neydi?

Erdoğan'a bozkurt işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alaınan MHP eski ilçe yöneticisi Seher Kayıhan, Erdoğan'ın yaptığı işarete tepkili. Kayıhan, "Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' diyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Kayıhan, 4 yıl hapis istemiyle ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandı; beraat etti. Yargılanması 1,5 yıl süren Kayıhan, Sözcü'den Kamil Elibol'a konuştu. Kayıhan, “Kendisinin şimdi bozkurt işareti yapması bana komik geldi. Mersin'deki o sahneyi görünce, ‘Peki benim günahım neydi?' diye kendi kendime sordum'' dedi.