CHP'den şeker fabrikalarının satılmasına Kars'ta protesto

CHP, şeker fabrikalarının satılmasını protesto etmek için ülke genelinde seferberlik başlattı. CHP heyeti, protesto eylemlerine Kars Şeker Fabrikasında da sürdürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte Kars’a gelen İstanbul Milletvekili Sevgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile birlikte Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Pınar Uzun ve Gamze Pamuk Ateşli, Kars Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.

Hükümetin ülkede faaliyet gösteren 25 şeker fabrikasından 14’ünü kapatma kararı aldığını ve sıranın Kars Şeker Fabrikasına da geleceğini belirten CHP’liler, alınan kararı protesto eden konuşmalar yaparak dayanışma mesajları verdiler.

Şeker İş Kars Şube Başkanı Yaver Kop ve fabrika çalışanlarının memnuniyetle karşıladığı CHP heyeti yaptıkları açıklamada, AK Parti Hükümetini hedef alarak, fabrikaların kapatılmasını protesto etmek için şeker fabrikası bulunan 25 ile tek tek giderek durumu protesto edeceklerini söylediler.

CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras il birlikte Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yapan CHP heyetine HDP Kars İl Başkanı Ekrem Savcı da destek verdi.

CHP Heyetinin haklı mücadelesinden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras, Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme kararı almasının ardından CHP milletvekillerinin tüm şeker fabrikası çalışanları ve yöre halkıyla kucaklaşarak, fabrikalarının kapatılmasını protesto etmek için ülke genelinde eylemler başlattığını söyledi.

CHP İl Başkanı Aras’ın ardından söz alan Şeker İş Kars Şube Başkanı Yaver Kop, şeker fabrikasının kapatılmaması için verdikleri kutsal mücadeleye destek veren CHP’lilere temsil ettiği sendika ve üyeleri adında teşekkür etti. Hali hazırda 25 fabrikadan 14’ünün kapatılmak üzere olduğunu ve yakın bir zamanda Kars Şeker Fabrikasının da satılacağını ve bu mücadeleyi sonunda kadar sürdüreceklerini söyledi.

GAYTANCIOĞLU: “HÜKÜMET 15 ŞUBAT AKŞAMI PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA ÖZELLEŞTİRMENİN TANIMINI DEĞİŞTİRDİ”

Fabrika önünde toplanan vatandaşlara, şeker çalışanlarına ve gazetecilere konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Hükümetin 15 Şubat akşamı plan bütçe komisyonunda özelleştirmenin tanımını değiştirdiğinin altını çizerek, aslında eskiden özelleştirmede amacın kamunun giderlerini azaltmak için zarar eden işletmelerin özleştirildiğini hatırlattı.

Gaytancıoğlu, Hükümetin 15 Şubat’ta özelleştirme yasasına bir madde ekleyerek kar eden kamu işletmelerini de özelleştirme kapsamına aldıklarına vurgu yaptı.

Hükümetin ifade ettiği gibi Şeker fabrikalarının zarar etmediğini ve kar ettiğini savunan Gaytancıoğlu: “Yanlış politikalar uygulandı. 2008’de şeker fabrikaları özelleştirilmeye çalışıldı. Danıştay, durdurdu. 2012 de yine başlatıldı ve geri çekildi. Biz inanıyoruz ki şimdi ise sizlerle bizlerin milli dayanışması sonucunda bu yanlıştan dönülecek. Hükümet çitçiyi, işçiği, halkı, esnafı, şeker çalışanları ve Kars halkını dinlemiyor. Sadece küresel sermayeyi ve yandaşlarını dinliyor. Kargir diye bir firma var. Rapor yazıyor ve Türkiye’de nişasta bazlı şeker oranı 5 kat artacak. Bu fabrikalar özelleştirildiği zaman bu nişasta bazlı şekerler insanları kanser edecek. İnsanlar karaciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle hasta olacak. Şeker hastalıkları ve obezite artacak. Bu hastalıklardan kurtulmak için ilaçları da yine yabancı ülkelerden satın alacaklar. Biz bugün Kars’tayız ve fabrikanın satılmasını istemiyoruz. Bu nedenle susmayalım, tepkimizi gösterelim ve birlikte olalım. Şeker fabrikaları Cumhuriyet aydınlanmasının ve devrimlerinin sembolüdür.”dedi.

VELİ AĞBABA: “ŞEKER FABRİKALARI ZARAR EDİYOR SÖYLEMLERİ KOCA BİR YALANDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da yaptığı konuşmada, yıllar önce hayvancılık denilince akla Kars’ın geldiğini hatırlatarak, hayvancılığa dayalı tim devlet fabrikalarının satıldığını söyledi.

Şeker fabrikalarına vatan gibi sahip çıkılarak kapatılmalarının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan ve ‘şeker fabrikaları zarar ediyor söylemleri koca bir yalandır’ diyen Ağbaba: “Bundan birkaç yıl önce hayvancılık diyince akla Kars gelirdi. Malatya’dan, Antalya’dan, Eskişehir’den insanlar Kars’a gelirdi hayvan alırlardı. Bu şehirlere eti kim veriyordu Kars veriyordu. Et balık kurumu vardı ne oldu kapattılar. Köylüyü yok ettiler. Süt fabrikasını kapattılar üreticiyi yok ettiler. Çimento fabrikasını, yem fabrikasını kapattılar. Sarıkamış’taki ayakkabı fabrikasını kapattılar. Bu özelleştirme olduğu zaman Karslıların çok sesi çıkmadı. O gün ısrarla kendi partileri yapıyor diye karşı çıkmadılar. Kim karşı çıktı Kars’ı seven insanlar. Gittiğimiz her yerde bu tablonun değişeceğini göreceğiz. Şeker fabrikaları ilgili bir intibak görülmüş durumda. Bu bir gelecek intibakı değil, bir koltuk intibakı değil bu şeker fabrikalarıyla ilgili bir vatan intibakı, bir ekmek intibakıdır. Bugün HDP il başkanı burada gittiğimiz yerlerde MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi herkes burada ve buna karşı çıkıyor. Biz bugün Kars Şeker Fabrikasının satış kararının alınmadığını biliyoruz ama bilin ki sıra buraya da gelecek, sadece Kars’ta değil, 25 ilde bu mücadelenin verilmesi gerekiyor. Burada kapanan fabrikalar sadece buradaki ekonomiyi etkilemeyecek bütün Türkiye’nin ekonomisini etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye’de vatanını seven, milletini seven, çocuğunu çocuğunu seven herkesin bu satışa karşı çıkması gerekiyor ve dur demesi gerekiyor. Bu durum sadece Kars’ta yaşayanların sorunu değil. Sadece pancar ekenlerin sorunu değil. Bu sorun birçok açıdan ele alınabilir. Hükümet zarar ediyor diyor. Şeker Fabrikaları zarar ediyor söylemleri koca bir yalandır. Zarar ediyorsa yöneticileri değiştir, Osman Gazi Köprüsü de zarar ediyor o zaman onu da kapatın, Avrasya Tünelini de kapatın. Onlar da zarar ediyor, şehir hastaneleri de zarar ediyor onları da kapat, böyle mantık olur mu? Buradan Sümerbank’a bakın bir tane var mı, peki et balık kurumu çalışıyor mu hayır bunların her birinin yerine AVM diktiler, beton bloklar diktiler. Yahu burayı Kars’ı itibarlaştıran şeker fabrikası Kars’ı memleket yapan şeyler fabrikaları değerli arkadaşlar bu ülke hepimizin mücadeleleriyle kuruldu ama vatanı vatan yapan şey tütün, şeker pancarı, buğday, et vatanı vatan yapan bunlar arkadaşlar bunlar yoksa bizim varlığımızın ne önemi var. Bu nedenle bu bir parti meselesi değil, buradan bütün ülkeye sesleniyoruz korkmayın ayağa kalkın.”şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından CHP heyeti, Şeker İş Kars Şubesini ziyaret ederek sendika başkanı Yaver Kop ve üyeler ile bir süre görüştü. Heyet daha sonra fabrika müdürü İbrahim Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyaret basın kapalı gerçekleştirildi. CHP Heyeti ziyaretlerin ardından Kars sokaklarında vatandaşları selamlayarak ilden ayrılıp Ağrı’ya geçti.