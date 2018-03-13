CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık” getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırlanan dilekçeyi yarın (14 Mart 2018 Çarşamba) saat 10:45’te Anayasa Mahkemesi’ne teslim edecek ve başvuruyla ilgili açıklama yapacak.
13 Mart 2018 18:08
CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor
CHP, sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
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