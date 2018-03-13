Erdoğan: 'Bazı ukalalar dolaşıyor etrafta...'

"İslam'ı anlatırken din ve millet düşmanlarına istismar aracı vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Sosyal medyanın ve internetin parıltısına aldanmayacak bu tür platformlara gönlümüzü kaptırmayacak dibini görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu.

"Bu ödüller vesilesiyle bizler de birbirinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar olduk. Etrafımızda yaşanan şiddete rağmen dünyanın dört bir ucundan gelen iyilik hikayeleri ile sevindik umutlandık.

Bu yılki Vefa Ödülü'nün anlamlı yere gittiğini görüyorum. Vefa Ödülü'nün istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. TSK'mız gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin yardımlarına koşuyor.

Son birkaç gündür Afrin'den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor.

"Artık Afrin'e girdik giriyoruz"

Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Artık Afrin'e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı ama biz işgal için girmiyoruz. Biz, Afrin'i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz.

''Sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan bitmişti"

Batı medyasında moda ikonu edasıyla pazarlanan teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçasıyla bölge halkının geleceğini de kurtarıyor. DEAŞ bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni, Allah'ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizin mücadelesi ile inşallah paramparça ettik, ediyoruz. Bize kalkıp akıl veriyorlar sivil insalar ölüyor bilerek konuşun bilmeden konuşmayın. Biz, sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye'den Irak'a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı.

İslam'da güncelleme tartışması

Erdoğan, "İslam'da güncelleme" tartışmasına değindiği konuşmasında, "Bazı ukalalar dolaşıyor etrafta, hadisler üzerinde, yok şöyleydi yok böyleydi gibi laflarla dolaşıyor. Bu hadisi şerifler Kur'an'ın hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir ve biz ona uyarız. Kim ne derse desin." dedi.

Tüm Diyanet camiamızın Türkiye'nin dört bir yanındaki mensuplarıyla alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Biz vazifemizi yaptık ne oldu diyemezler. Bunun çözüme uğraması için bu vazifenin yapılması lazım ki gelip birileri oraları işgal etmesin. Hem dinimize yönelik saldırıların hem de İslam'a ve Müslümanlara olan ilgilinin arttığı bir dönemde, hocalarımızın irşat vazifelerini ifa ederken ve İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. İnternetin sosyal medyanın hayatımızın her anına girdiği bir dönemde menfi haber yorum ve ifadeler çok daha hızlı yayılıyor. İlgili ilgisiz birçok kişi bunları maksatı aşacak şekilde Müslümanları karalamak için kullanabiliyor. İslam'ı anlatırken din ve millet düşmanlarına istismar aracı vermeyeceğiz. Sosyal medyanın ve internetin parıltısına aldanmayacak bu tür platformlara gönlümüzü kaptırmayacak dibini görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız.''