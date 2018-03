Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: El koyun

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli söz verdi...

"Aramızda Eskişehir'den gelen çiftçi kardeşlerimiz var, şeker pancarı üreticileri var. Hepiniz hoşgeldiniz. Alınterine, emeğine hep saygı duyduk. Şeker fabrikalarını satıyorlar. Şeker pancarı üretimi vasıfsız iş gücüne eleman anlamında çok önemli. Okuma yazma bilmeyen çok sayıda vatandaşlarımız var. Vasıfsız iş gücü, bunların da bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Posası çok önemli, hayvancılıkta kullanılır. Şeker pancarının ürettiği oksijen ormanın ürettiği oksijenin 3 katı.

Şeker fabrikaları Türkiye genelinde dağılmış. Ekonomisi çok fazla gelişmemiş olan yerlere yapılmış. Şeker pancarı o il, ilçe için hayati bir ekonomik değer. Afyon, Niğde, Burdur, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal, Yozgat, buralardaki fabrikaları satacağız diyorlar. Yozgatlı gitsin yine oyunu AKP'ye versin bakalım. Yarın elinizdeki ekmeği de alacak. Kokulu yeşil mercimeği de bitirdiler. Erzurum'un bir şeker fabrikası var onu da kapatacaklar. Zaten hayvancılığı öldürdün. Erzincan'ın nesi var, onu da kapat. Özelleştirilince kar edecek. Vallahi de billahi de yalan. Şeker fabrikaları zarar etmiyor, zarar ettiriliyor. Alpullu, Ağrı, Çarşamba, Susurluk şeker fabrikaları, 2012-2016 döneminde kapattılar. Zararı 32 milyon lira. Çalıştırsan kar edecek. Geriye kalan 21 fabrikanın aynı dönemdeki karı 103 milyon lira. Hepsi kar ediyor. Millete yalan söylüyorlar.

Binali Bey diyor ki, fabrikalar özelleştikten sonra kapanacak gibi bir şey yok, en az 5 sene boyunca üretim yapacak. Süreyi vermiş. 6. sene kapanacak. Balıkesir SEKA'yı sattılar, 3 yıldır çalıştırma mecburiyeti vardı, makinalarını sattılar, fabrika yok. Manisa Sümerbank, en değerli araziler, orayı da talan ettiler. Birilerine peşkeş çektiler hala yargılanıyorlar.

"NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ KİM KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN"

Şeker fabrikalarının çalıştırılması ile katma değer 3 milyarı aşıyor. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini almayın. Şeker pancarı kullanan ürünleri alacağız. "Şeker pancarından üretiyor" demeyeceksin. Çünkü nişasta bazlı şeker.

"Gözümüz gibi baktığımız bebeklerimizin zehirlenip kanser olduğunu göreceksiniz" diyor bir üretici. Biz yabancılara hizmet ediyorsunuz. Yabancıların, Cargill'in çıkarlarını savunuyorsunuz. Çiftçinin alın terini toprağa gömüyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz.

TÜRK TELEKOM'A EL KOY

Görevini yapamıyorsun diye Telekom'a el koyacaksın. Telsim yüzde yüz yerliydi yabancılara satıldı. Aliağa Petkim, TEKEL, yabancılara satıldı. Türk bankacılığının yüzde 100'ü satıldı. Yerli olan banka yüzde 3. Bunların yerliliği ve milliliği yoktur. Bunlar gayri millidirler, Türkiye'nin baş belasıdırlar, tefecilere çalışıyorlar.



BESMELESİZ ETİ GÖTÜR SARAY'DA YE

Tarım Bakanı diyor ki, sizden şu kadarlık mal alıyorsunuz siz bizden ne alacaksınız. Bu et konusunda oluyor, mecburen et almak zorunda kalınca et alıyoruz diyorlar. Avrupa'nın besi üreticilerini ayakta tutan Türkiye'dir. 26 ülkeden et ithal ediyorlar. Ben demiştim ki getirdiğiniz etler besmelesizdir. Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz diyorlar. Rusya'nın hangi kesiminden, Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz. Götür bunları sarayda ye kardeşim.

