O teklife neden karşı çıktıklarını 7 maddede anlattı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



İttifak ve seçim hileleleri kanunu görüşüldü. Kanunda nasıl dolanabiliriz. Yani masa başında milletvekili sayısını, oyumuzu artırmadan nasıl artırırız. Recep Bey, "Nasıl bir daha Cumhurbaşkanı seçilebilirim" diyor.

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Devlet Bey "Barajı aşmam lazım." Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Milletten kaçırıyorlar. Biz ittifaka karşı değiliz, ittifak ne zaman yapılır? Parlamento vardır, ittifak yaparlar ama parlamentodan bakan seçemiyorsanız, işlevi sıfırlamışsanız siz neden ittifak yapıyorsunuz? İttifaka aslında hiç gerek yok bu modelde ama yasayı çıkardılar.

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Bu teklifin 7 özelliği var.



1- Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor

2 - Baraj fiilen artarak devam ediyor. İki baraj getiriyorlar biri yüzde 10, diğeri 51.

3- Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve temsilde adalet ilkesine aykırı.

4- Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak niteliktedir. Mühürsüz oy pusulalarını geçerli hale getiriyorlar.

5- Bu teklif aynı zamanda sopalı seçim hazırlığıdır.

6- Partilerin denetimini azaltmak amaçlanmaktadır.

7- Sandığı seçmenden kaçırma planları. Vali istediği sandığı istediği yere koyabilecek.

Buradan bütün milletime sesleniyorum. Masa başında, biz milletvekili sayısını artıracağız diye yola çıkanları, biz sandığa gömeceğiz. Sözüm sözdür, bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim elemanlarımız, bizim arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, 2019'da o zatı oradan aşağı indireceğim. Sözüm sözdür. Kim olursa olsun, sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız.

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