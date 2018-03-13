CHP liderinden Cumhuriyet ve Sözcü çıkışı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci neyi görüyorsa onu yazacaktır. Gücü denetler gazeteci. Sadece vatan için emek harcıyorsan basın hürriyeti bir nimettir. 20 Temmuz darbesinden sonra Binali Yıldırım beni ziyarete geldi.



Kendisine dedim ki, ortada bazı laflar var. Cumhuriyet, Sözcü'ye operasyon yapılacak diye. "Olur mu?" dedi. Sonra operasyon yapıldı. Akın Atalay 499 gündür hapiste. Akın Atalay yurt dışındaydı. Arandığını duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözaltına aldılar. Hala bekliyor. Niçin, kaptan gemiyi en son terk edermiş. Rivayet öyle.





O teklife neden karşı çıktıklarını 7 maddede anlattı

CUMHURİYET BASININ AKADEMİSİDİR

Cumhuriyet gazetesi basının akademisidir. Herkes bir şekli ile Cumhuriyet'e bakar ne yazıyor diye. 12 Mart, 12 Eylül'de de oldu. Gözaltına almalar oldu. 20 Temmuz'da da darbe oldu. Fatura buraya çıkıyor. Burak Akbay FETÖ'cüymüş. Kuruluşundan bugüne kadar bütün hayatı FETÖ ile geçti. Her Cumhuriyet çalışanı Uğur Mumcu'nun öğrencisidir.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli söz verdi...

ALTAN KARDEŞLER, ILICAK VE BULAÇ'A MÜEBBETE TEPKİ



Meclis'i bombalayanlar ile gazetecilere aynı ceza veriliyor. Biz saraydan gelen talimatı uygulamak zorundayız diyorlar. Onlara ne hakim diyoruz ne de savcı diyoruz.

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç. Ne yaptılar? Kimi öldürdüler? Biz bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını isteriz. Bugün bazı köşe yazarları hatta bir köşe yazarına köşe yazısı yazmayacaksın diye saraydan emir geliyor, o köşe yazarı yazı yazamıyor. Futbolu yazacaksın. O seni rahatsız etti, ben seni daha rahatsız edeceğim.

CHP liderinden hükümete çağrı: El koyun

TV52 İÇİN ORDULULARA ÇAĞRI

TV52 ihalelerdeki yolsuzlukları söylüyor. Vay sen misin bunu söyleyen. 20 yıldır aynı binadalar, binanın iskanı yoktur diyorlar. Çatı ahşap, çatıyı çelikten yapacaksınız diyor. Süre veriliyor, vinç lazım, sokamazsın deniliyor. Ve kapatıyorlar. Ordulu kardeşlerime sesleniyorum. Nefes aldığın bir televizyon kanalı var, onu bile sana çok görüyorlar. Sana görev, oradaki büyükşehir belediye başkanını değiştirmektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. BÖLÜMÜ

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. BÖLÜMÜ

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. BÖLÜMÜ

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. BÖLÜMÜ

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. BÖLÜMÜ