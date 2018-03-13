MHP'lilerin saldırmaya çalıştığı CHP'li Çam'dan açıklama

Çam ‘’Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’ye geçmişte sarf ettiği ‘Zürriyetsiz’ sözünü hatırlattım. Bu kadar ağır ithamlardan sonra böyle bir ittifakın kurulabilmesini anlayamadığımı söyledim. Can ciğer kuzu sarması olmalarına inanamıyorum. Bu sözleri hatırlatmam, AKP’lileri rahatsız etti ve üzerime geldiler. Onlara MHP’liler de eklendi. Bana karşı linç girişiminde bulundular’’ dedi.

Saldırıdan CHP Milletvekillerinin koruması ile kurtulan Çam, TBMM Genel Kurulunda ittifak yasa teklifi ele alınırken yaptığı konuşma ile AKP ve MHP Milletvekillerinin tepkisini topladı. Çam TBMM'de kavgaya neden olan konuşmasında şöyle dedi: ‘'Siyasette ömür boyu beraberlikler, ömür boyu husumetler yoktur. Daha düne kadar her iki partinin birbirine söyledikleri sözleri söylesek başımız döner. Ama Anadolu'da bir söz var: ‘Öpeceğin surata tükürmeyeceksin, tükürdüğün suratı da öpmeyeceksin' 2014 yılında, AKP Genel Başkanı Erdoğan, bizim her zaman saygıda kusur etmediğimiz, kendi ilkeleri olan Sayın Devlet Bahçeli'ye ‘O zürriyet sahibi değil. Ne anlar çoluktan çocuktan. Ne anlar' dedi''

"ALLAH BELANI VERSİN"

Çam'ın bu sözleri tansiyonu yükseltti. AKP'li Hilmi Bilgin ‘'Ayıp'' derken Şirin Ünal ‘'Yazıklar olsun'' diye bağırdı. MHP'li Erhan Akçay da ‘'Çık dışarı, utanmaz, tu senin yüzüne'' dedi. Tartışma şöyle gelişti.

KAMİL AYDIN (MHP) – Şerefsiz

MUSTAFA ELİTAŞ (AKP) – Terbiyesiz ve ahlaksız. Otur yerine, namussuz…

ERKAN AKÇAY (MHP) – Allah belanı versin senin. Alçak, alçak.