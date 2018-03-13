Çubuk Büyük Ova Projesi Meclis gündeminde

Bakanlar Kurulunun içinde; Hatay bölgesi ve Ankara Çubuk ovasında bulunduğu 141 ovayı " Büyük Ova Koruma " Alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararı; Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı yürütümünde, 21 Ocak 2017 Tarih ve 29955 Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir diyen YEŞİL, Başbakan Binali YILDIRIM’ a geçen bir sene içinde Büyük Ova projesi ne oldu? diye sordu.

İşte o soru önergesi:

Aradan geçen zamanda;

1. Ankara Çubuk Ovası'nda kaç ha'lık bir alan Tarımsal sit alanı ilan edilmiştir? Alan sınırları hangi kriterlere göre belirlenmiştir. Arazi mülkiyet büyüklüğünün ve hissedarlık durumunun bir kıstas olarak alınmasının nedeni nedir?

2. Tarımsal arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış mıdır?

3. Bu alanlarda çiftçimizi tarımsal üretime teşvik amaçlı ekonomik ve kredi olanakları sağlanmış mıdır?

4. Anılan Çubuk ovasında, toprak ve arazi toplulaştırması reformu yanında tarım reformu tedbirlerini ve politikalarını da kapsamakta mıdır?

5. Çubuk ovasında sulu tarıma yönelik başlatılan bu kapsamda yeni bir sulama-kanal projesi var mıdır?

6. Ovada, belirlenen tarımsal ürün desenine yönelik bir pazarlama, dağıtım satış ve sanayii üretimine dönük bir yönetim ve finans modeli düşünülmekte midir? Organik tarım seçeneği de, proje kapsamında mıdır?

7. Tarımsal Arazi toplulaştırmalarında minimum ifraz parsel büyüklüğü nedir?

8. Tarımsal site konu çubuk ovasının şehirleşme ve yapılaşma baskısını önlemeye yönelik imar planlarında başka ne tür yaptırımlar alınmıştır? Tapu idaresinde, söz konusu arazilerin gelecekte kısmen de olsa, olası bir "kentsel dönüşüm proje alanı ilanına " uğramasını veya yerli ve yapancı sermayeye ikinci el satışı ve kiralanmasını yasal olarak önlemeye yönelik bir şerh veya hüküm konulmuş mudur? Ve Nazım imar planlarına işlenmiş midir?