Eren Erdem: Hırsızları kim koruyor?

Konya’da bir vatandaşın İhbarını ciddi bulan Vergi Denetimin Kurulu , Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını aksine ilgili ihbar yazısının kurumlar arasında kayıp olduğunu iddia etti.

Bir Vatandaşın 2.5 yıldır, ilgili kurumlara başvurmasına rağmen henüz bir sonuç alamadığını dile getiren Erdem, Hakkında ihbar yapılan kişi ve kurumlar kimlerdir? AKP ile ne bağları var, bunların açıklanması gerekiyor, dedi. Konuyu Parlamentoya taşıyan Erdem, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Eren Erdem Yazılı soru önergesinde Başbakana şu soruları yöneltti.

İHBAR CİDDİ, BELGE KAYIP

Konya ilimizde ikamet eden bir yurttaşımız 10.11.2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Gurup Başkanlığına bir ihbarda bulunuyor. İlgili Gurup Başkanlığı İhbarı ciddi bularak, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Maliye ; 11.05.2016 tarih ve 13334629-663.03.2016/8702 sayılı yazı ile ilgi kişiye konunun Konya Cumhuriyet Başsavcılığından takip edilmesi gerektiğini bildiriyor. Bu güne kadar ilgili şahıs Savcılıktan veya İlgili Vergi dairelerinden herhangi bir bilgi alamamaktadır. İhbarın akıbeti ne oldu? 2 yıldır bilinmediği gibi ilgili ilgili belgenin hangi kurumda olduğu da meçhuldür.



Bu itibarla;

KİMLER KORUNUYOR

• Söz konusu ihbar hangi kişi veya kurum hakkında yapılmıştır. Vergi Dairesinin savcılığa bildirdiği ve üzerinden iki yılı aşkın bir sürenin geçtiği bir ihbar hangi gerekçelerle bu güne kadar sonuçlanmamıştır.

• Vergi Dairesi bu konuda bir inceleme yapmış mıdır? Bunun sonucu nedir? Yapılmamışsa neden Sümen altı edilmektedir? Söz konusu kişi veya kurumlar kimler tarafından korunmaktadır?

• İhbara konu olan ve iddia edilen Vergi kayıp veya kaçağının miktarı nedir?

• İhbarı yapan kişinin adı açıklanmış mıdır? İlgili vatandaşın can güvenliği konusunda bir önlem alınmış mıdır? Bunlar nelerdir?

• Mali birimlerin ciddi bularak İhbar ettikleri benze olay sayısı ne kadardır? Bunlardan ne kadarı sonuçlandırılmıştır? Bu ihbarların sonucu ceza kesilen veya hüküm giyen Mükellefleri kamuoyuna açıklayacak mısınız?

• Mali Olaylarda idari veya Hukuki kararların 2 yılı aşkın bir sürede sonuçlanmamasının gerekçesi nedir?