Çavuşoğlu'ndan flaş Menbiç açıklaması: Çekilecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Türkiye ve ABD'nin gözetiminde Menbiç'ten çekileceğini, ABD ile Menbiç konusundaki yol haritasının 19 Mart'ta yapılacak toplantıyla belirleneceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten ABD ve Türkiye'nin gözetiminde çekileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, 19 Mart'ta yapılacak toplantıyla Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda yol haritasını belirleyeceğini belirtti.
Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç'i güvenli hale getireceğini, eğer bu olmazsa Türkiye'nin Menbiç'e yönelik askeri operasyon düzenleyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı ayrıca, YPG'ye verilen silahların toplanması konusunun takipçisi olduklarını belirtti.