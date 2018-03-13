CHP'li Tüm: Halk sağlığı tehdit ediliyor

Meclis Genel Kurulu’nda hükûmete sözlü soru soran CHP’li Mehmet Tüm, şunları sordu:

“İktidarınız uluslararası şirketlerin kârını arttırmak için, halkın sağlığını tehdit eden politikalarına hızla devam etmektedir. Son yıllarda nişasta bazlı şekerin yükselişinin yanı sıra yüksek yoğunluklu tatlandırıcının ülkeye giriş rakamları ve pazar payı da endişe verici bir oranda artmıştır. Bunların başta kalp olmak üzere, kanser, obezite, yüksek tansiyon gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.”

‘Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına herhangi bir sınırlama getirilecek midir?’

CHP’li Mehmet Tüm bakanlara şu soruları iletti:

1. 1. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılarının son yıllarda ülkeye giriş rakamları nedir? Bu artışın gerekçesi nelerdir?

2. Ülkemizde en fazla satılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcı markaları nelerdir?

3. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına herhangi bir sınırlama getirilecek midir?

4. Bu tatlandırıcıların kalp, yüksek tansiyon, migren, obezite, kanser gibi birçok hastalığa yol açtığı doğru mudur?



5. Şeker fabrikalarının kapatılması bu tatlandırıcıların ülkeye giriş rakamlarını ne ölçüde etkileyecektir?”