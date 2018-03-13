Ankara adliyeleri Meclis gündeminde

İşte CHP'li Gök'ün yanıt aradığı sorular;

Ankara Adalet Sarayı çok sayıda binalara dağıtılmıştır. Vatandaşlarımız ve avukatlar adliye binaları arasında koşturmakta, her biri farklı semtlerde bulunan binaların kira ücretleri kamu zararına yol açmaktadır. Binaların çoğunluğunda yeterli otopark, asansör ve benzeri imkânlar bulunmamakta, adalet hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülememektedir.

Bu bilgiler ışığında:

1. Aynı gün içerisinde Ankara’daki bütün adliye binalarına giden bir kişi kaç kilometre yol kat etmektedir?

2. Ankara’daki adliye binalarına ödenen aylık kira bedellerini açıklar mısınız?

3. Sözü geçen yapılar adliye binası olarak hizmet vermeye başlamadan önce hangi amaçlar için kullanılmışlardır?

4. Adliye hizmetlerinin tek binada toplanması ve Başkent’e yakışır bir adliye sarayının inşası için yürütülen çalışmalar nelerdir?