CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda, partilerin seçimlerde ittifak yapmasını sağlayan yasa teklifini sert bir üslupla eleştirdi.

“Hani koalisyonlar dönemi sona eriyordu?” diye soran Ömer Fethi Gürer, “Bu düzenlemeyle tek parti iktidarının ruhuna ‘El Fatiha’ diyorsunuz” ifadesini kullandı. Ömer Fethi Gürer’in eleştiri ve sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ittifakın; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğal bir sonucu olacağını söyledi.

GÜRER’DEN SERT ELEŞTİRİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti ve MHP’nin partilerin seçimlerde ittifak yapmasını sağlayan ortak yasa teklifi görüşmeleri sırasında iki kez söz aldı ve teklifle ilgili eleştirilerini sıraladı. Ömer Fethi Gürer, Genel Kurul’daki ilk konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi diye sunduğunuz Başkanlık sistemiyle koalisyonlar döneminin sona erdiğini söylüyordunuz, koalisyonları kötülüyordunuz, yüzde 10 ülke barajını da düşüreceğinizden söz ediyordunuz. Dün söylediklerinizin bugün tam tersini söylüyorsunuz” dedi.

HANİ KOALİSYONLAR KALKIYORDU?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hani koalisyonlar kalkıyordu? Adını "ittifak" koyup seçim öncesi koalisyon kuruyorsunuz. Tek parti iktidarı ruhuna bu düzenlemeyle "El Fatiha" diyorsunuz. Yaptığınız düzenleme aynı zamanda seçmen iradesini haksız biçimde bir başka partiye aktarma değil mi?” diye sordu.

Hükümetin, Kanun tasarısında Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan referandumunda haksız yere aldığı mühürsüz oy kararını savunduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “ Karar kanuna uygunsa neden yasayla mühürsüz oy düzenlemesi yapıyorsunuz? 16 Nisanda yapılan kanunsuzluğu da bu şekilde onaylıyor musunuz? Hasta ve engelliler için evlere sandık götürecek sandık görevlilerini sosyal yardım görevlilerinden mi seçmeyi düşünüyorsunuz ki tam tarafsızlık hâli oluşsun?” şeklinde sorular yöneltti.

GÜRER’İN SORULARINI ADALET BAKANI GÜL YANITLADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in eleştiri ve sorularını hükümet adına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yanıtladı. Bakan Gül, “Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle koalisyon dönemi sona ermiştir. Seçim günü hükûmetin kurulacağı bir sisteme evrilmiştir 16 Nisan referandumu sonrasında. Bu nedenle, bugün Genel Kurulun huzurunda olan ve tartıştığımız mesele koalisyon değil siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere gitmesi ve bunun önündeki, yasak vardı, bu yasağın kaldırılmasına yönelik bir iradedir” dedi.

Ömer Fethi Gürer’in, “Hani koalisyonlar bitecekti?” şeklindeki sorusuna da yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “ Elbette, siyasi partiler bu konuda kendileri seçim öncesi bir siyasi mutabakatı hazırlayarak milletin önüne çıkacaklar ve milletin iradesi de hangi yönde tecelli ederse, sandıktan çıkarsa yine ona göre bir seçim sonucu ortaya çıkacaktır. Zaten bu, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin de doğal bir sonucu olarak yine bir mutabakatı, bir araya gelmeyi, ortaklaşmayı öngören bir modeldir, bu modelin doğal bir sonucudur. Dolayısıyla bu hususta koalisyon dönemleri bitmiştir ama bir ittifak anlamında, bir arada olma, birlikte ya da ortak müştereklerde buluşabilme anlamında bir imkânı getiren bir düzenleme bugün Genel Kurula sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

MÜHÜRSÜZ OYLAR

“Mühürsüz oy” eleştirileri de yanıtlayan Bakan Abdülhamit Gül, “Yine mühürle ilgili hususta da değerli arkadaşlar, burada siyasi partilerin seçimlerde farklı hususlarda hep seçim günü itirazları olmuştu. En son -az önce de ifade etmeye çalıştım- 7 Haziran seçiminde sandık kurulu üyelerinin ihmalinden dolayı, sandık kurulu mührünün basılmamasından dolayı vatandaşlarımızın oyu heba olmaktaydı bazı yerlerde. Şimdi, burada, Yüksek Seçim Kurulu uygulamada, sandık kurulunun kendi hatasından kaynaklanan bir ihmalden dolayı bütün seçmenlerin ya da bir kişi bile olsa o oyu ortaya koyan, iradesini ortaya koyan kişinin oyunun haleldar olmaması için, bu hususta, oyun geçersiz olmamasına karar veriyordu. Bu hususla ilgili birçok siyasi partinin -CHP olsun, MHP olsun, HDP olsun- ortak olarak birçok yerde haklı itirazları vardı ve bu konu da kanundan doğan bir ihtiyaç, fiilî olarak ortaya çıkan bir ihtiyaçtan kaynaklı bir durumdur. Bakın, kanunda yine bu hususla ilgili geçerli oyları ifade ederken geçerli oylar hangileridir, bunları ifade ediyor; daha sonrasında da hangileri yine geçersiz olur? Yine, bu konuda, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oylar geçersizdir ama sandık kurulunun ihmalinden dolayı, eğer bir ihmal söz konusuysa bunlar geçerli olacaktır” açıklamasında bulundu.

YIRTIK OY PUSULALARI…

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tasarı metnindeki "Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış oy pusulaları geçersizdir ancak kazaen yırtılması, zarfların açılması esnasında yırtılması gibi…" ifadesine de değinerek, “Hemen bir istisna var. Yani buradaki temel mantık, seçmen iradesini ortaya koyduktan sonra sandığa, sandık kurulunun bir ihmali nedeniyle verilen oy heba olmasın şeklinde… Kanunun ruhu da bu şekildedir. Burada hepimiz biliyoruz ki oy pusulaları filigranlı bir şekildedir ve Yüksek Seçim Kurulunun filigranı vardır, ilçe seçim kurulunun mührü vardır; dolayısıyla orada bütün partilerin de temsilcilerinin bulunduğu bir yerde eğer bir ihmal olursa bu ihmalden dolayı Pazar günü demokrasi için oy kullanmaya gelen vatandaşlarımızın oyunun heba olması adına –uygulamadaki bir YSK kararının, yine yerleşik içtihadın da doğal bir sonucudur ki demokrasinin gereğidir- bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır” diye konuştu.

Dışarıdan herhangi bir oy pusulasının kabulünün söz konusu olmayacağını anlatan Bakan Gül, YSK'nın filigranı,” ilçe seçim kurulunun mührü olacak ve sandık kurulunun ihmali nedeniyle olacak; dolayısıyla asla orada yolsuz bir işlem söz konusu değil” dedi.

SANDIK GÖREVLİLERİ

Seyyar sandık görevlileriyle ilgili soruya da yanıt veren Bakan Gül, Her siyasi partinin nasıl sandıklarda görevlisi varsa, yine, her siyasi partinin bu seyyar sandıklarda da sandık görevlisi olacağını söyledi.

Bakan Abdülhamit Gül, “Siyasi parti denetiminde, gözetiminde yine bu seçimlerde sandık seçmenin yanına götürülecek ve her seçmenin değil, yatağa bağımlı, oy kullanamayacak olan kişilere yönelik, seçmenlere yönelik bir düzenleme söz konusu” şeklinde konuştu.

“Siyasi Partilerin Seçim İttifakı Yasa Tasarısının” görüşüldüğü ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği Meclis Genel Kurulu’nda ikinci kez söz alan Ömer Fethi Gürer, tasarı metninde yer alan “Aynı binada oturanların farklı sandıklarda oy kullanmasını” içeren düzenlemenin gerekçesini sordu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında, Yeni yasa düzenlemesiyle aynı binada oturan seçmenlerin -hane bütün bütünlüklerinin koruması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla- farklı sandık bölgelerine kaydırılması hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Seçimde seçmen pusulasının evlere ulaşmasında aynı apartmandakiler birbiriyle iletişim sağlayıp oy kullanmaya giderken bu süreçte kaosu artırmaktan ve oy kullanmaya gitmekten dahi seçmeni alıkoymaktan başka ne fayda sağlayacağı düşünülmektedir?” diye sordu.

Sandık kurullarıyla ilgili ciddi değişiklikler yapıldığını ve iktidar partisine avantaj sağlayacak düzenlemeye gidildiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Valileri ve kamu yöneticilerini müdahil kılan seçimde leke ve çizik bulunsa dahi özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin anlaşılmayan zarfların geçerli kılınması uygulamasında hakkaniyetle uygulama yapabilmesi olası mıdır? Dedi.