Saray ve Bahçeli'nin ittifak teklifi hakkında flaş gelişme

TBMM Genel Kurulu'ndaki müzakereleri dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden seçim ittifakı teklifinin 26 maddesi üzerinde tek tek görüşme yapıldı. 26 madde Meclis'te kabul edildi.

NELER YAŞANDI?

Meclis'te ittifak için 18 saatlik mesai



Kamuoyunda 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, televizyon yayınının olmadığı pazartesi günü geceyarısı apar topar TBMM Genel Kurulu'na getirildi.

AKP ve MHP'liler sürecin uzamaması için konuşma haklarını kullanmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Meclis’te kalarak takip ettiği yasa görüşmeleri, muhalefetin tepkisine neden oldu. Teklifin daha kısa sürede yasalaşması için AKP ve MHP konuşma haklarını kullanmadı. Bu duruma CHP'li vekiller tepki gösterdi.

CHP'den gece yarısı sert açıklama