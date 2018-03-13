AKP'den sonra bir iptal de MHP'den

AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı, seçim ittifakı yasasının görüşmeleri sabaha kadar sürdüğü için iptal edildi.

AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı, seçim ittifakı yasasının görüşmeleri sabaha kadar sürdüğü için iptal edildi.

AK Parti'nin bugün Meclis'te düzenleyeceği grup toplantısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve partilerin ittifak yapmasına olanak sağlayan yasa tasarısının görüşmeleri uzun sürdüğünden dolayı iptal edildi.

Habertürk'ün haberine göre aynı sebepten dolayı MHP'nin grup toplantısı da iptal edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti. Teklifin 26 maddesi de uzun süren çalışma sonunda kabul edildi.