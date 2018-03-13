AKP'li başkanın eşi Erdoğan'ın programına alınmayınca...

Program öncesinde kongre salonunun önündeki görevli girişine gelen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın eşi İlknur Akcan, polislere içeriye girmek istediğini söyledi.

İSMİ LİSTEDE YOK DİYE SALONA ALINMADI

Geçiş noktasında kurulan barikatlarda görevli polisler belediye başkanının eşine 'Hanımefendi isminiz listede yok, giremezsiniz' deyince ortalık bir anda karıştı. İlknur Akcan polislere, Bağırırım ben, ben içeri girmek istiyorum. Ben sana bağırmıyorum. Almıyorlar her seferinde diye tepki gösterdi.

BAŞKAN OLAN KOCASINA SİTEM ETTİ

Akcan'ın sözlerine cevap veren polis memuru, "Alın götürün şu hanımefendiyi yahu. Ben mi listeye ismini koymadım Bana niye bağırıyor" ifadelerini kullandı. Sinir krizi geçiren Akcan, ellerini polis barikatının üzerine koyup, "Kocan sana sahip çıkmazsa böyle olur işte" diyerek sitem etti.

SONUNDA İÇERİ GİRMEYİ BAŞARDI

İlknur Akcan'ı çevresindeki partililer güçlükle sakinleştirdi. Bir süre burada bekleyen İlknur Akcan daha sonra parti yetkililerince içeriye alındı.