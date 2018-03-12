Bozdağ: 'Almanya'ya nota verdik'

Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

17. 40 sıralarında düştü. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Enkaza ulaşıldı, karakutu ele geçirildi, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Olayın duyulduğundan itibaren Başbakanlık'ta bir kriz masası oluşturuldu. Türkiye'den oraya arama kurtarma ekibi gönderildi. Kazanın sebebi kesin belli değil.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 42 askerimiz şehit oldu, 202 askerimiz yaralandı. Bu harekat kapsamında terör örgütü mensubu3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi. Toplan 212 bölge kontrol altına alındı. Bölgenin yarısından çoğu kontrol altına alındı.

ALMANYA'DAKİ SALDIRILAR

Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Pek çok şehirde Türklere ait camilere, derneklere saldırlar yapılıyor. Yakalananlar var mı? görmedik. Alman Hükümetine diyoruz ki bu suçları işleyeneleri yakalamak Alman hükümetinin görevidir. Türkiye'yi her fırsatta eleştirenlerin bu saldırılar karşısında sessiz kalması düşündürücüdür. Bu konuda tedbir almadıklarını görüyoruz. Alman hükümetinin de bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.

ABD İLE 3'LÜ MAKANİZMA

Münbiç'te terör unsurlarını istemediğimizi belirttik.

Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır.

Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu

Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir.