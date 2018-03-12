Diyanet: İslam ile reform kelimeleri yan yana...

"İslam kelimesi ile reform kelimesinin yan yana gelmesi doğru değildir" diyen Erbaş, İslam'da bir güncelleme yapılamayacağını ancak bazı yorumların güncellemesi gerektiğini ifade etti.

"Dinde reform" tartışmaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar İslam'ın güncellemesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz" açıklamasının ardından gündeme gelmişti. Ancak Erdoğan söz konusu açıklamasının ardından Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili olarak "​Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir" demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'in fetva sisteminde yeni bir uygulamaya gideceklerini de açıkladı. Buna göre ALO Fetva hattını arayan vatandaşların sorusu detaylı araştırma yapılması gereken bir konu olması halinde sorunun cevabı gerekli araştırma yapıldıktan sonra vatandaşın evine yazılı olarak gönderilecek. Erbaş, fetva sisteminin şu anda kapalı olmasının "teknik bir hata"dan kaynaklandığını ifade ederek, sistemin önümüzdeki günlerde yeniden kullanıma açılacağını ifade etti.

Erbaş, ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine seslenerek, camilerdeki minberlerin kendilerine açık olduğunu ifade etti.

"CAMİ MİNBERBERLERİ AÇIKTIR"

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ali Erbaş konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Camilerimiz ilahiyat fakültesinden hocalara açıktır. Kürsülerimizde mihraplarımızda daha etkin ve yetkin hocalamarımız, akademisyenlerimiz milletimizi dini bilgi konusunda bilgilendirsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da istediği cami ve ilahiyat fakültelerimiz daha yakın hareket etmesi. İlahiyat Fakülteleri ile sinerji oluşturulmalı"