AKP'li Külünk'ün tartışılan açıklamaları yeniden gündemde

Külünk, korsan taksicilikle mücadele kapsamında Kasım 2017’ye kadar 2 bin 873 ’Uber’ aracı ve 6 bin 600 ’Uber’ kullanıcısına para cezası kesildiğini söyleyerek, "Hem yasaların hem de meşru zeminde aldıkları yetkiyle çalışan taksicilerin haklarının küresel korsan taksicilik ’Uber’ tarafından tehdit ediliyor. Taksicilerin ve Belediyelerin el ele vererek ’Uber’e karşı yeni strateji geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde ciddi sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.



’Uber’in müşterisinin ve kendisiyle çalışan hususi araç sahiplerini suça teşvik ettiğini kaydeden Külünk, "Yasa tanımaz küresel korsan taksicilik uygulaması, Türkiye’de yasaları tanımadığını, bu konuda kendi alanlarında bir ceza söz konusu olursa, bu cezayı hem müşteri hem de araç sahibi adına ödeyerek devlete kafa tutma cüreti göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletine kimse kafa tutamaz, tutamayacaktır da. Nasıl ’booking’de, acentelerin karşı karşıya kaldığı tehdidin ardından yargı, konuya dair dikkat kesilerek attığı adımla konunun çözümüne dair mesafe aldıysa şimdi de yargıyı göreve davet ediyorum; iç hukuku tanımamayı açık bir süreklilik haline getiren ’Uber’e karşı yargı mutlak suretle Türkiye’nin iç hukukunu korumak ve de taksi esnafının meşru hukukunu korumak, adaleti tesis etmek üzere adım atmalıdır" şeklinde konuştu.