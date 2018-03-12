Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Bakan Eroğlu, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını duyurdu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 21 Mart'ta Saray'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımıyla 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını duyurdu. Eroğlu, daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektubun bakanlık tarafından 23 milyon haneye yollanacağını açıkladı.

"Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edilim"

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlatan Eroğlu, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını duyurdu.

Eroğlu, konuyla ilgili bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız. İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.