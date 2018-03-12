CHP'li Atilla Sertel'den sansür tepkisi

Ordu’da 25 yıldır yayın yapan Kanal 52’nin bulunduğu katlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki İmar ve İhale yolsuzluklarını gündeme getirince belediye tarafından mühürlendi.

Bina’nın çatısındaki eksiklikler gerekçe gösterilerek Kanal 52’nin bulunduğu katlar mühürlenirken Kanal’da çalışan 30 çalışan da bir anda kapı dışarı edildi. Kanal 52 Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, mühürlemenin altında yatan asıl sebebin Ordu Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz hakkında yapılan haberler olduğunu söyledi.

SERTEL YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP iktidarında gazetecileri baskıyla, hapisle susturmanın olağan hale geldiğini belirterek şunları söyledi: “Kanal 52, yirmi beş yıldır Ordu’da yayın yapıyor. 30 kişiye istihdam sağlıyor. Ancak halkın haber alma hakkı doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde imar ve ihalelerle ilgili yapılan bir takım yolsuzlukları gündeme getirince birilerini rahatsız ediyor. Kanal 52’nin uzun süredir bulunduğu binaya birbiri ardına denetimler başlıyor. Belirlenen eksikler giderilmesine rağmen son olarak binanın çatısı bahane edilerek televizyonun bulunduğu katlar mühürleniyor. Kanal sahibi çatıdaki eksikleri gidermek istemesine rağmen vinç kurmaya dahi izin verilmiyor. Bunun adı belediyenin görevini yapması değil düpedüz sansürdür. AKP dönemine muhalif medya için olağan hale gelen baskı kurma, sindirme ve hatta hapse atmanın bir örneği de Ordu’da yaşanmıştır. Amaç denetim yapmak değil Kanal 52’yi susturmaktır. Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemektir. 30 kişinin ekmeğiyle oynayarak Ordu’nun önde gelen televizyonu Kanal 52’nin bulunduğu katların mühürlenmesini kınıyor, Belediye Başkanı’nın bu baskıcı kararı derhal gözden geçirmesini bekliyorum.”