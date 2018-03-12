Eren Erden'den Erdoğan'a: Konuşanlar güncellenmeli

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, yaptığı açıklamada; “İslam’ın değil, İslam adına konuşanların güncellenmesi gerekir” dedi.

Akit'ten Erdoğan'a Necip Fazıllı İslam güncellemesi yanıtı

“İslam’ın temel ilkelerine dair; felsefi ve içtihadı kriterlerine uygun çıkışlar yapılmıyor. Devleti dindarlaştırma eğiliminin yarattığı özgüven, içtihat krizi yaratıyor. Herkes kafasına göre bir fetva veriyor” diyen Erdem açıklamasına şöyle devam etti:



“İSLAMI GÜNCELLEMEK” İFADESİ DOĞRU DEĞİLDİR



“İslam dini barış dinidir. Eşitlik ve paylaşım odaklı bir doktrin ortaya koyar. “İslam’ı güncellemek” ifadesi doğru değildir. Keza, İslam adına konuşanları güncellemek gerekir. Çünkü, İslam’ın temel kriterlerine uygun düşmeyen çıkışlar ile, esasen İslam’a ve İslam’a inananlara zarar veriyorlar. Eğer, yanlış fetvalar ve açıklamalar yüzünden insanlar inanç konusunda şüphelere düşüyorsa, bunun temel nedeni; böylesine kaotik bir zemini oluşturan politik alandır.



DİNİ ALAN MARJINAL GÖRÜŞLERE TERK EDİLMEMELİDİR



Devleti dinselleştirme adına, dinsel alanın marjinal yorumlara açılmasını sağlamak, bugün yaşanan krizin temel nedenidir. Esasen, bu marjinal ve gerçekle bağdaşmayan yorumların dayandığı özgüveni iyi anlamak gerekir. Nasılsa alan bize terkedilmiştir, geliştireceğimiz örgütlenme ve manipülasyonları engelleyecek bir mekanizma yoktur düşüncesi, İslam adına İslam’la hiçbir alakası olmayan rahatsızlık yaratıcı söylemlerin temel sebebidir. Dolayısıyla, İslam’da güncelleme ifadesi yanlış, İslam adına fetva verenlerde güncelleme ifadesi doğru olacaktır.”