CHP’den KHK'lar için ilk hamle

OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi’ne götürecek olan CHP ilk adımı ‘sivillere yargı zırhı’ getiren düzenleme için yapacak. Başvuruda eylemli içtüzük ihlali iddiasında bulunulacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında KHK’ların Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesiyle ilgili çalışma hakkında bilgi verdi. Başvuru için gerekli imzaların tamamlandığını belirten Özel, ilk başvurunun yarın yapılacağını söyledi. AYM’ye adım adım taşınacak düzenlemelerde ilk başvuru kamuoyunca ‘sivillere yargı zırhı’ sağlayan düzenleme olacak. 15-16 Temmuz’da darbe girişiminin bastırılmasına destek veren sivil vatandaşlar için çıkarıldığı söylenen düzenlemeyle ilgili Özel başvuru içeriğini şöyle açıkladı:

“Bu maddeyi tek başına şekil ve esas açısından Anayasa Mahkemesi’ne taşıyoruz. Şekil yönünden başvurularda 10 gün süre var. O nedenle ilk başvuruyu bunun için yapıyoruz. Bu konuda argümanımız şudur: İşlenmiş bir suça af getiriyorsanız nitelikli çoğunluk aramanız gerekir. Oysa maddenin oylaması işari olarak yapılmış, kanunun oylamasında da nitelikli çoğunluk aranmamıştır. Düzenleme Anayasadaki yaşam hakkını, kanunlar karşısında herkesin eşitliği ilkesini ihlal ettiği gibi, eylemli içtüzük ihlali ile geçmiştir. Bu nedenle düzenlemenin kanun ve şekil şartları yerine getirilerek gerçekleştirilmediğini söylüyoruz. Eylemli içtüzük ihlali iddiası ile nitelikli çoğunluk aranmadığı tespiti esas ve şekil yönünden Anayasa Mahkemesine başvuruyoruz.”