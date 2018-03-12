'Yeşil Türkiye' için binlerce ağaç kesilecek!

Yarkadaş: "Erdoğan, 23 milyon kişiye 'Yeşil Türkiye' içerikli mektup yollayacak. Bu yeni bir yeşil katliamına yol açacak. Projeyi derhal durdurun."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Yeşil Türkiye" başlıklı mektup projesinin durdurulmasını istedi. Proje kapsamında 23 milyon kişiye posta yoluyla mektup yollanacağını açıklayan Yarkadaş, "Bu nasıl bir akıl tutulması? 23 milyon mektup için binlerce ağaç kesilecek" tepkisini gösterdi.

Projeyi Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun AA muhabirine de açıkladığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Bakanlığı'nın Yeşil Türkiye projesi kapsamında 23 milyon kişiye mektup yollayacak. Mektupta çevreye verilen sözde önemden bahsedilecek. Bir kere; AKP'nin çevreyi korumaya ilişkin söyleyebilecek tek sözü bile yoktur. Sadece 3. Köprü için 3 milyon ağacı katlettiler. Hangi yüzle çevreye verdikleri önemden bahsedecekler? Gezi Parkı ve diğer katliam projelerini saymaya gerek bile duymuyorum. Halkımız bunların hepsini biliyor."

"ONBİNLERCE AĞAÇ KESİLECEK!"

Erdoğan imzalı gönderilecek 23 milyon basılı mektup için onbinlerce ağacın kesileceğini de belirten Yarkadaş, "Güya çevreyi koruma duyarlılığı göstermek için proje başlatıyorlar. Başlattıkları proje bile yeni bir çevre katliamına yol açacak" tepkisini gösterdi.

Yeşil Türkiye adlı proje için 23 milyon mektup yollama fikrinden vazgeçilmesi için çağrı yapan Yarkadaş, "Bakanlıkta bu basit gerçeği görecek tek bir kişinin bile olmaması, AKP'nin Türkiye'yi yönetemediğinin göstergesidir" dedi. CHP'li Yarkadaş, projenin derhal durdurulmasını istedi. CHP'li vekil, "Yeşil Türkiye istiyorsanız, önce çevre ve yeşil düşmanı projelerinizi durdurun" çağrısı yaptı.

TBMM'YE TAŞIDI

Yarkadaş, konuyu TBMM'ye de taşıdığını belirterek, "23 milyon mektup için kaç ağaç kesileceğini ve mektup masrafının ne kadar tuttuğunu Bakan Eroğlu'na da sordum" ifadesini kullandı.