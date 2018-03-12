CHP'li Gürer satılan Cumhuriyet kazanımlarını açıkladı

Bakan Ağbal, özelleştirilen kuruluşlardan 58.4 Milyar Dolar tahsilat yapıldığını bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesinde 2003 yılından bu güne kadar kamu gelirlerindeki artış oranının sordu. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kaç kalem fabrika, liman, tesis, işletme ve taşınmaz satışı gerçekleştirilmiştir?

Sözleşme aşamasında olan özelleştirme işlemleri dahil olmak üzere yapılan özelleştirmelerin toplam değeri nedir? Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden özelleştirme bedeli tamamen tahsil edilen miktar ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

NELER GİTMİŞ NELER!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği yazılı soru önergesine, Maliye Bakan Naği Ağbal yanıt verdi. Bakan Ağbal, “2003-2018 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59,9 milyar ABD Doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun'un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD Doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir” açıklamasında bulundu.

TOPLAM SATIŞ BEDELİ 60.9 MİLYAR DOLAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60,9 milyar ABD Doları olduğunu belirterek, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58,4 milyar ABD Doları tahsilat yapıldığını bildirdi.

CUMHURİYET DÖNEMİNİN TÜM KAZANIMLARI TEK TEK SATILDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, cumhuriyet döneminden bu yana, ülkemizin neredeyse bütün kazanımlarının, AKP’nin özelleştirme politikası kapsamında satıldığını belirtti. SEKA’nin, TEKEL’in, Sümerbank’ın özelleştirildikten sonra kapandığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şimdi de gözlerini şeker fabrikalarına diktiler. Bu fabrikalar özelleştikten sonra, akıbetleri, diğer fabrikalarda olduğu gibi kapanmak olacak. Binlerce işçi, on binlerce çiftçi mağdur edilecek. Özelleştirme ile çoğu fabrika kapandı. Binlerce işsiz var ve satılan fabrikalar limanlar yabancıların eline geçti. Ülkemizde devletten çıkan limanlar ve kuruluşları diğer devletlerin KİT lerinden dahi satın alanlar oldu. Kar eden kuruluşlar adeta peşkeş çekildi. Satılan yok oldu. Gelirler eridi. Değerler bilinçli tüketilip her alanda dışa bağımlı hale getirildik. Yok, pahasına halkın vergileri ile oluşan varlıkları babalarının malı gibi sattılar. Bu satışlar kayıt dışı, birde bu satışlarda görülmeyenler var milyarlık hurdalar bedelsiz verildi. Özelleştirme sürecinde değersiz kılınan hurdaya çıkarılarak sıfırlananlar ile olan biten gün yüzüne çıktığında yaşananların ne kadar büyük boyutlu olduğu daha açık görülecek. Ülkemize yazık oldu” dedi.