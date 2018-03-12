'UYAP güncellemeleri avukatları devre dışı bırakıyor!'

UYAP’a gelen güncellemelerin, avukatları devre dışı bıraktığına değinen Tanal, “Avukatın, vekâletnamesinin bulunduğu, görevli olduğu kendi dosyasını göremeyecek hale getirilmesi, hukukta silahların eşitliği ülkesine aykırıdır, avukatı atıl vaziyette tutmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay’ın 150. Yıldönümünde yaptığı konuşmada UYAP sistemini eleştirmiş, eleştirisinin hemen ardından da UYAP sisteminde yeni güncellemeler yapılmıştı. UYAP sisteminde uygulanan güncellemeleri Meclis’e taşıyan Tanal, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması için soru önergesi verdi. Tanal, UYAP güncellemelerinin, avukatı etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Tanal, şunları söyledi:

“UYAP güncellenmeden önce avukatlar, avukatların dilekçelerini, mahkemelerin yazdığı müzakereleri, bilirkişi raporlarını, mahkemeye yazılan müzakereleri, mahkemenin duruşma dışında verdiği ara kararları, savcıların dilekçelerini görebiliyordu.Şimdi ise vekâletinin bulunduğu ve görevli olduğu kendi dosyasını görmek istediğinde Adliyeye gidip, o dosyanın kaleminden sormak zorunda bırakılıyor. Avukat hem zamandan kaybediyor, hem de kazanılmış hakkı elinden alınıyor. Ben bir avukat olarak yakın tarihlerde bir davam varsa, mahkemede müvekkilimi daha iyi savunabilmek için mahkeme öncesi bir hazırlık yapmalıyım. Bu hazırlığı ise, dava dosyamı görerek yapabilirim. Şimdi dava dosyamı bana UYAP’tan göstermeyecekler. Avukatların uzun süredir kullanabildiği UYAP uygulamasında, avukatlara bazı kısıtlamalar getirildi. Yani kazanılmış hakları avukatların elinden alınıyor. Avukatlar devre dışı bırakılıyor. Avukatlardan, görevli bulunduğu davanın belgeleri kaçırılıyor. Bu avukat ile suçluyu aynı kefeye koymaktır ve hukukta silahların eşitliği ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Tanal’ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e verdiği soru önergesi ise şöyle:

1.Avukatlar, avukatların dilekçelerini, mahkemelerin yazdığı müzakereleri, bilirkişi raporlarını, mahkemeye yazılan müzakereleri, mahkemenin duruşma dışında verdiği ara kararları, savcıların dilekçelerini görebiliyor mu? Göremiyor ise hangi tarihten itibaren göremiyor ve neden göremiyor?

2.Avukatlar, avukatların dilekçelerini, mahkemelerin yazdığı müzakereleri, bilirkişi raporlarını, mahkemeye yazılan müzakereleri, mahkemenin duruşma dışında verdiği ara kararları, savcıların dilekçelerini görmek istediklerinde Adliyeye gidip, o dosyanın kaleminden sormak zorunda olduğu doğru mudur? Doğru ise avukatın işi neden zorlaştırıldı?

3.Güncelleme ile avukatlara gelen bu sınırlamanın sadece ceza davalarına gelmesi Türk Ceza Kanununun 122’nci maddesi olan ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil etmiyor mu?

4.Avukatın takip ettiği davanın dosyasına yeni bir belge gelip gelmediğini görmek için, UYAP sisteminden bakmak yerine Adliyeye gitmek zorunda olacağı bu uygulama avukatlara zaman kaybettirmek dışında neye hizmet edecek? Bu güncellemeye neden ihtiyaç duyuldu?

5.Avukatların uzun süredir kullanabildiği UYAP uygulamasında, avukatlara bazı kısıtlamalar getirildi. Yani kazanılmış hakları avukatların elinden alınıyor. Avukatların devre dışı bırakıldığı bu uygulama ne zaman son bulacak?

6.Söz konusu uygulama avukatlardan belge kaçırılan bir uygulama değil midir? Avukat ile suçluyu aynı kefeye koyan bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur?

7.Avukatların kazanılmış hakkı olan belgeleri (avukatların dilekçeleri, mahkemelerin yazdığı müzakereleri, bilirkişi raporları, mahkemeye yazılan müzakereleri, mahkemenin duruşma dışında verdiği ara kararları, savcıların dilekçeleri) görmek, avukatlardan alınıp, hâkim ve savcılara bırakılmıştır. Avukatlar bir tehdit olarak mı görülmektedir?

8.Avukatın, vekâletnamesinin bulunduğu, görevli olduğu kendi dosyasını görememesi ile amaçlanan nedir? Bu durum hukukta silahların eşitliği ülkesine aykırı değil midir?