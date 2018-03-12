Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın yazısının Erdoğan'ın söylemini eleştirdiği bölümü şöyle:

"CANIMI SIKAN ŞEYLER



81 milyon tek millet ama yarısı terörist. Artık algılar ve yönlendirmeler siyasetin, fikir ve görüşlerin çok önüne geçti.. Vatandaşın yarısına yakını gerçeklerle değil söylenen ateşli sloganlarla kendini avutup gününü kurtarıyor..

Örneğin AKP Genel Başkanı “Rabia” dediği AKP ilkelerini kalabalıklara adeta beyinlerine çakar gibi anlatıyor.. Kalabalıklar da söylenen sözlerin içeriğine değil de söyleniş biçimine bakarak çılgınca alkışlıyor.. Dün ekranda yine Erdoğan'a rastladım. Her zamanki gibi bağırarak Raiba'yı sayıyordu.. “Tek millet” dedi elbette. “81 milyon tek milletiz” dedi.

Sonra yine her zamanki gibi dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş biçimde bütün etnik kimlikleri saymaya başladı ardı ardına.. Ama anlamadığım şu; 81 milyonu tek millet olarak anıyor ve bağrına basıyor. Herkesin birlikte olduğunu iddia ediyor..

Ama hemen ardından toplumun yarıdan fazlasını hedef tahtasına koyarak “terörist, vatan haini, ülke düşmanı hatta din düşmanı” haline getiriyor.. Gerçekten “tek millet” 81 milyonun tamamı mı?. Yarısından fazlası için “terörist” denilen bir toplum millet olabilir mi?. "



Yazının devamını Sözcü'de okumak için TIKLAYIN