CHP'den Karamollaoğlu'na ittifak yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı'nda yer almayacakları yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Saygı duyarız" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de "bozkurt" işareti yapmasıyla ilgili yorumu sorulan Tezcan, "Hayırlı, uğurlu olsun. Çöküşün eşiğinde. Hangi işareti yaparlarsa yapsınlar, çöküşten kurtulamayacaklar" dedi.

Özelleştirilecek şeker fabrikalarında işçilerin işten çıkartılmayacağı yönündeki açıklamalarla ilgili bir soruya Tezcan, "Madem işçiyi çıkartmıyorsunuz, niye satıyorsunuz? Bunlar milletin malı. Milletin malını işletmeye devam edin. Zarar da etmiyor bunlar, kar eden kuruluşlar. Niye satıyorsunuz? Birine bunu peşkeş çekme ihtiyacınız mı var? İşçiyi çıkartmayacaksanız satmayın. O yüzden bunlar samimi ve inandırıcı ifadeler değil" karşılığını verdi.